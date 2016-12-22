За Москву!

Три четверти века прошло с той тревожной поры, и еще живы участники битвы за нашу столицу, живы и дети войны, которые помнят грозные дни декабря сорок первого

Этим событиям, ставшим поворотными в ходе Великой Отечественной, была посвящена творческая встреча, состоявшаяся в Сасовской городской библиотеке № 36.

Кадры кинохроники на короткие мгновения воскресили мужественные лица защитников Москвы. Прозвучали песни и поэтические строки, посвященные героям великой битвы: «Год сорок первый. Смертный снег. И ополченцев батальоны. Ни у кого медалей нет – одни лишь только «медальоны… »

Да, такие вот «медальоны смерти» – маленькие пеналы, с вложенными в них записками, где были указаны персональные данные воинов Красной Армии, хранились тогда в специально для этого вшитых в обмундирование карманах.

О трагической судьбе одного из красноармейцев, пропавшего без вести в конце 1941 года в районе разъезда Дубосеково, уроженца Рязанщины Акима Васильевича Гришина поведала его племянница, заслуженный учитель школы России Анна Григорьевна Колошеина. Ее дяде было 28 лет. Он работал агрономом, а затем бухгалтером в местных коллективных хозяйствах. Был женат, воспитывал с женою двоих детей. До сих пор не найдена могила Акима Васильевича, но память о нем живет в сердцах его близких, а значит, и в наших сердцах. И это не просто высокие слова, это истина: подвиг советского народа, вставшего за защиту своей Родины, вовеки бессмертен.

Год сорок первый.

Смертный снег.

И ополченцев батальоны.

Ни у кого медалей нет –

одни лишь только «медальоны».

Враги!..

И выбор делать надо.

И под свинцовый перехлест

он, сжав последнюю гранату,

встал из окопа в полный рост.

И словно высверкнули грозы

метель без края и конца

и одинокий вскрик березы

над гордой гибелью бойца.

А нынче здесь,

в стозвездных росах,

ветвями раздвигая тьму,

живет березовая роща,

как светлый памятник ему.