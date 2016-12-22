За Москву!
Этим событиям, ставшим поворотными в ходе Великой Отечественной, была посвящена творческая встреча, состоявшаяся в Сасовской городской библиотеке № 36.
Кадры кинохроники на короткие мгновения воскресили мужественные лица защитников Москвы. Прозвучали песни и поэтические строки, посвященные героям великой битвы: «Год сорок первый. Смертный снег. И ополченцев батальоны. Ни у кого медалей нет – одни лишь только «медальоны… »
Да, такие вот «медальоны смерти» – маленькие пеналы, с вложенными в них записками, где были указаны персональные данные воинов Красной Армии, хранились тогда в специально для этого вшитых в обмундирование карманах.
О трагической судьбе одного из красноармейцев, пропавшего без вести в конце 1941 года в районе разъезда Дубосеково, уроженца Рязанщины Акима Васильевича Гришина поведала его племянница, заслуженный учитель школы России Анна Григорьевна Колошеина. Ее дяде было 28 лет. Он работал агрономом, а затем бухгалтером в местных коллективных хозяйствах. Был женат, воспитывал с женою двоих детей. До сих пор не найдена могила Акима Васильевича, но память о нем живет в сердцах его близких, а значит, и в наших сердцах. И это не просто высокие слова, это истина: подвиг советского народа, вставшего за защиту своей Родины, вовеки бессмертен.
Год сорок первый.
Смертный снег.
И ополченцев батальоны.
Ни у кого медалей нет –
одни лишь только «медальоны».
Враги!..
И выбор делать надо.
И под свинцовый перехлест
он, сжав последнюю гранату,
встал из окопа в полный рост.
И словно высверкнули грозы
метель без края и конца
и одинокий вскрик березы
над гордой гибелью бойца.
А нынче здесь,
в стозвездных росах,
ветвями раздвигая тьму,
живет березовая роща,
как светлый памятник ему.
22 декабря 2016