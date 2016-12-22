Внимание – социальной сфере

На заседании правительства области обсудили связанные с ней вопросы

В работе участвовали главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Владимир Сарафанов, руководители территориальных органов федеральных органов власти, правительства Рязанской области, региональных министерств и ведомств, областного законодательного собрания, администрации Рязани, городской Думы.

В начале заседания губернатор Олег Ковалев вручил служебное удостоверение Николаю Комкову, назначенному на должность заместителя председателя правительства Рязанской области – руководителя представительства правительства Рязанской области при Правительстве РФ. Николай Комков – уроженец р.п. Путятино. Он длительное время возглавлял аппарат Комитета по обороне Государственной Думы РФ, активно работал в Рязанском землячестве. «Это человек с большим опытом работы. Уверен, что его деятельность на новом посту принесет большую пользу Рязанской области», – подчеркнул губернатор.

Глава региона вручил Знак отличия «Знак великого князя Олега Рязанского» заместителю председателя правительства региона Елене Буняшиной. Награда присуждена за исключительные заслуги в развитии социальной сферы Рязанской области и многолетнюю добросовестную работу. «Многие годы Елена Буняшина эффективно работает на благо нашего региона и по праву заслужила эту высокую награду», – отметил Олег Ковалев.

В ходе заседания заместитель министра экономического развития и торговли Рязанской области Галина Крутова доложила об изменениях, которые предлагается внести для расширения перечня госуслуг, предоставляемых в МФЦ. Он дополняется четырьмя востребованными у населения услугами в сфере социальной защиты и природопользования.

Министр молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Татьяна Пыжонкова представила проект постановления, касающийся, в частности, предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на реализацию проектов, направленных на развитие массового и студенческого спорта в регионе.

Министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов представил ряд нормативно-правовых актов, регулирующих отдельные отношения в сфере музейной деятельности и развития туризма, и проинформировал участников заседания о проведении работ по восстановлению исторического облика территории Государственного музея-заповедника С.А. Есенина. Губернатор Рязанской области Олег Ковалев дал ряд поручений, направленных на повышение эффективности работы в этом направлении.

На заседании были также внесены изменения в ряд нормативно-правовых актов с целью приведения их в соответствие с действующим законодательством.