Областная общественно-политическая газета
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07.12.2016
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№228 (5269) |
Вторая полоса
Общество
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Поборемся со стихией

На заседании правительства глава региона поручил усилить оперативное взаимодействие профильных служб, чтобы минимизировать последствия непогоды

По словам губернатора Олега Ковалева, в результате снегопада и сильного ветра накануне было нарушено электроснабжение ряда населенных пунктов в Рязанском, Ермишинском, Спасском, Клепиковском и некоторых других районах.

В большинстве из них в оперативном режиме удалось устранить повреждения на линиях электропередачи и аварии на подстанциях.

В некоторых населенных пунктах работы по возобновлению подачи электроэнергии продолжались и сегодня утром. «Энергетики работают оперативно, им помогают силы МЧС в решении вопросов, такое взаимодействие помогает быстрее ликвидировать аварии, – отметил губернатор.– Но, по прогнозам синоптиков, к концу дня ожидается ухудшение погоды, поэтому министерству ТЭК и ЖКХ региона совместно с МЧС и энергетиками необходимо держать ситуацию на постоянном контроле, с тем чтобы оперативно реагировать на возможные отключения электроэнергии».

Статья опубликована в номере 228 (5269) от 07 декабря 2016 года
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