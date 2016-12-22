Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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07.12.2016
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№228 (5269) |
Вторая полоса
Общество
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Праздники без происшествий

Вице-губернатор Сергей Филимонов принял участие в совместном заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности и Общественного совета при МЧС России

В селекторном заседании, которое провел министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков, участвовали руководители федеральных и региональных министерств и ведомств, территориальных органов федеральных органов власти, предприятий энергетического комплекса.

В рамках заседания речь шла об обеспечении безопасности населения и устойчивой работы систем жизнеобеспечения в период предстоящих новогодних праздников. Владимир Пучков отметил, в частности, необходимость активизации работы с людьми, в том числе по вопросам соблюдения правил безопасного поведения во время отдыха на природе, включая водоемы. Кроме того, на заседании обсуждались вопросы, касающиеся обеспечения безопасности объектов с круглосуточным пребыванием людей и топливно-энергетического комплекса. Владимир Пучков отметил, что режим повышенной готовности служб необходимо расширить по времени: с 25 декабря по 15 января активизировать разъяснительную работу с людьми, обеспечить их безопасность.

Статья опубликована в номере 228 (5269) от 07 декабря 2016 года
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