Тенденция – положительная,

Областная общественно-политическая газета
20:59 МСК
Четверг
22 декабря 2016 года
№239 (5280)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
С лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее Завтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина Спортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года Рязанская облдума завершила осеннюю сессию Ряду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона В Рязани для «Театральной России» ищут новое место Более 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора В Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну На проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали В Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства В Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города Губернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий Рязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната В Рязани сгорел автомобиль В Рязани отметили День энергетика Сотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства В Рязанской области объявлено метеопредупреждениеРязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты»
Главная страница / Новости Рязани и области
07.12.2016
Просмотров: 354
№228 (5269) |
Вторая полоса
Общество
Версия для печати

Тенденция – положительная,

но это не повод для успокоенности

Состоялось итоговое заседание комиссии по безопасности дорожного движения при правительстве Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев. В работе приняли участие руководители региональных министерств и ведомств, представители правоохранительных органов.

Открывая заседание, губернатор отметил, что в этом году была проведена серьезная работа по решению важных вопросов, связанных со снижением аварийности, обеспечением безопасности дорожного движения, в частности, совершенствованием дорожно-транспортной инфраструктуры, улучшением состояния автодорог, в том числе региональных, межмуниципальных и муниципальных.

Глава региона отметил, что по итогам 10 месяцев текущего года наметилась положительная тенденция в снижении аварийности. «За этот период зарегистрировано 1459 ДТП, что на 16,7% меньше уровня прошлого года. На 9,6% снизилось количество погибших и на 13,9% – пострадавших. На 13,5% уменьшилось число ДТП с участием несовершеннолетних, – подчеркнул Олег Ковалев. – Это позитивная динамика, и ее удалось достичь в том числе за счет внедрения системы фото – и видеофиксации, улучшения качества дорог, установки тросовых ограждений, ряда других мер. Но это только начало работы, и ее мы будем активно продолжать».

Особое внимание участники заседания уделили вопросам профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. По словам губернатора Олега Ковалева, задача комиссии состоит в том, чтобы продолжать выстраивать четкую систему межведомственного взаимодействия в этом направлении.

«Нужно активно продолжать работу по воспитанию у детей законопослушного поведения на автодорогах и улицах. В этой работе особая роль отводится школе и семье, – подчеркнул глава региона. – Кроме того, необходимо уделять повышенное внимание обеспечению всех мер безопасности при транспортировке детей, в том числе тщательно проверять исправность автотранспорта, его обустройство, строго контролировать соответствие требованиям квалификации водителей и состояние их здоровья перед выездами». По словам губернатора, необходимо продолжить работу по обустройству современных пешеходных переходов, в первую очередь, рядом с образовательными учреждениями.

В ходе заседания состоялось обсуждение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности детей в период зимних каникул. Кроме того, были рассмотрены результаты реализации в 2016 году подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» госпрограммы Рязанской области «Дорожное хозяйство и транспорт на 2014 – 2022 годы».

Статья опубликована в номере 228 (5269) от 07 декабря 2016 года
Праздники без происшествий
Вице-губернатор Сергей Филимонов принял участие в совместном заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности и Общественного ...
Михаил Скрипников
Вести районов
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Новый этап работы
Актуально
Объединение усилий
позволит сохранить и развить объект культурного наследия федерального значения «Есенинская Русь»
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Свежий взгляд
В Рязанской области выбрали лучших молодых педагогов «Не так важна сама победа, как тот путь, который ты проходишь, идя к ней!» – сказала победительница областного конкурса «Педагогический дебют – 2016».
Елена Серебрякова
Общество
Внимание – социальной сфере
На заседании правительства области обсудили связанные с ней вопросы
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Поборемся со стихией
На заседании правительства глава региона поручил усилить оперативное взаимодействие профильных служб, чтобы минимизировать последствия непогоды
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Жильцы страдать не должны
На заседании правительства области глава региона Олег Ковалев поставил задачу разобраться в ситуации с отключением газа в общежитии в г. Рязани
По материалам официального сайта Правительства области
Дата
Город воинской доблести
В ночь с 6 на 7 декабря 1941 года воины 10-й армии генерала Ф.И. Голикова в результате ожесточенного боя выбили из Михайлова немецко-фашистских захватчиков
Общество
Музей… в чемодане
Юные читатели познакомились с экспонатами времен Великой Отечественной войны
Дата
За Москву!
Три четверти века прошло с той тревожной поры, и еще живы участники битвы за нашу столицу, живы и дети войны, которые помнят грозные дни декабря сорок первого
Владимир Хомяков
Авторская колонка
Мы сами – народ!
Татьяна Банникова
Культура
Широка народная душа
Фольклор и современные ритмы на одной сцене
Димитрий Соколов
Культура
Детский мир для взрослых глаз
Открылась выставка участников конкурса «Мы рисуем счастье»
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
№ 239 (5280) от
22 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Село ждет молодых
На семинаре-совещании обсудили вопросы взаимодействия в подготовке кадров для аграрной отрасли
Время зажигать звезды
Сегодня талантливые дети – завтра классные специалисты
Соглашение подписано
Минимальная зарплата во внебюджетной сфере региона вырастет дважды за год
Структурные изменения
Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев
Молодежь учится управлять
Итоги деятельности в текущем году подвели на заседании молодежного правительства области
Юные инженеры обретут свой дом
В Рязани появится детский технопарк
22 декабря – День энергетика
Как вырастить экспортера
Государство поможет предприятиям выходить на зарубежные рынки
Культура и общество: проблема диалога
Новый представитель региона в федеральной Общественной палате рассказывает о своей работе
Ими гордится город
Заслуженные касимовцы отмечены общественными наградами
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru