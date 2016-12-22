Вести районов

Областная общественно-политическая газета
20:57 МСК
Четверг
22 декабря 2016 года
№239 (5280)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Ряду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде Рязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты» В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона В Рязани для «Театральной России» ищут новое место На проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства Сотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства Спортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли В Рязанской области объявлено метеопредупреждениеВ Рязани сгорел автомобиль В Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий С лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее Рязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната Рязанская облдума завершила осеннюю сессию Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина Более 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора В Рязани отметили День энергетика Завтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию В Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет Губернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм В Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну
Главная страница / Новости Рязани и области
07.12.2016
Просмотров: 380
№228 (5269) |
Вторая полоса
Вести районов
Версия для печати

Вести районов

СТАРОЖИЛОВО. В районном Доме культуры состоялась встреча преподавателей Рязанского государственного агротехнологического университета (РГАТУ) со старожиловскими старшеклассниками и студентами. Собравшихся приветствовал глава администрации района Александр Татарников. Представители шести факультетов рассказали о механизме зачисления абитуриентов по всем специальностям и направлениям вузовской и довузовской подготовки. Говоря об инженерном факультете, его декан Алексей Бачурин отметил, что при поступлении выпускники техникумов имеют преимущество: им не надо сдавать ЕГЭ, зачисление происходит по результатам внутренних экзаменов.

РЯЖСК. В райцентре с концертом выcтyпил xop Baлaaмcкoгo мoнacтыpя. Этот коллектив известен не только в стране прекрасных музыкантов и вокалистов, людей, обладающих высочайшим уровнем профессионализма, посвятивших свой творческий труд возрождению традиций духовной музыки и православных песнопений. Концерт Валаамского хора в Ряжске состоялся в дни Рождественского поста, и часть программы была отведена православным песнопениям. Открытием для многих стали произведения на греческом языке, а также песни времен Первой мировой войны. Прозвучали и знакомые всем пecни о Beликoй Oтeчecтвeннoй вoйне, а легендарную «Kaтюшу» исполняли всем залом, стоя.

КАСИМОВ. В Касимовском историко-культурном музее-заповеднике прошла презентация третьего тома «Рязанской книги памяти Великой войны 1914 – 1918 годов». В этой книге собраны имена участников Первой мировой войны – уроженцев Касимовского, Сапожковского и Елатомского уездов – всего свыше 45000 персоналий. Том посвящен преимущественно потерям нижних чинов и офицеров – уроженцев этих уездов. Книгу представил руководитель рабочей группы – архивист-исследователь из Москвы Александр Игоревич Григоров. К участию в работе над книгой, наряду со специалистами, были привлечены и касимовские школьники. Им были вручены экземпляры книги и благодарственные письма. На презентации присутствовали и потомки героев Великой войны, получившие от А.И. Григорова копии наградных документов своих родственников.

ПИТЕЛИНО. Жительница села Высокое Екатерина Захаровна Пономарцева отметила свое 90-летие. Поздравить именинницу приехала и.о. заместителя главы администрации района М.П. Сюнягина. Она вручила юбилярше персональное поздравление Президента Российской Федерации В.В. Путина. В 1926 году из Украины Екатерина Захаровна вместе с родителями переехала в с. Желановка Омской области. Здесь она встретила свою вторую половину – Егора Мироновича, в 1946 году они поженились. От счастливого брака у них родились два сына и дочь. В 2000 году (после смерти супруга) Екатерина Захаровна переехала в с. Высокое Пителинского района к своей дочери Галине и зятю Николаю, который сказал, что мать должна жить с детьми. Екатерина Захаровна приглядывала за правнуками (у юбилярши шестеро внуков и восемь правнуков). Именинница любит печь пироги и готовить вареники, летом ухаживать за клубникой.

Статья опубликована в номере 228 (5269) от 07 декабря 2016 года
Тенденция – положительная,
но это не повод для успокоенности
По материалам официального сайта Правительства области
Город воинской доблести
В ночь с 6 на 7 декабря 1941 года воины 10-й армии генерала Ф.И. Голикова в результате ожесточенного боя выбили из Михайлова немецко-фашистских захватчиков
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Актуально
Объединение усилий
позволит сохранить и развить объект культурного наследия федерального значения «Есенинская Русь»
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Свежий взгляд
В Рязанской области выбрали лучших молодых педагогов «Не так важна сама победа, как тот путь, который ты проходишь, идя к ней!» – сказала победительница областного конкурса «Педагогический дебют – 2016».
Елена Серебрякова
Общество
Внимание – социальной сфере
На заседании правительства области обсудили связанные с ней вопросы
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Поборемся со стихией
На заседании правительства глава региона поручил усилить оперативное взаимодействие профильных служб, чтобы минимизировать последствия непогоды
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Жильцы страдать не должны
На заседании правительства области глава региона Олег Ковалев поставил задачу разобраться в ситуации с отключением газа в общежитии в г. Рязани
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Праздники без происшествий
Вице-губернатор Сергей Филимонов принял участие в совместном заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности и Общественного совета при МЧС России
Михаил Скрипников
Дата
Город воинской доблести
В ночь с 6 на 7 декабря 1941 года воины 10-й армии генерала Ф.И. Голикова в результате ожесточенного боя выбили из Михайлова немецко-фашистских захватчиков
Общество
Музей… в чемодане
Юные читатели познакомились с экспонатами времен Великой Отечественной войны
Дата
За Москву!
Три четверти века прошло с той тревожной поры, и еще живы участники битвы за нашу столицу, живы и дети войны, которые помнят грозные дни декабря сорок первого
Владимир Хомяков
Авторская колонка
Мы сами – народ!
Татьяна Банникова
Культура
Широка народная душа
Фольклор и современные ритмы на одной сцене
Димитрий Соколов
Культура
Детский мир для взрослых глаз
Открылась выставка участников конкурса «Мы рисуем счастье»
Спорт
Спортивный курьер
Вячеслав Чирков
№ 239 (5280) от
22 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Село ждет молодых
На семинаре-совещании обсудили вопросы взаимодействия в подготовке кадров для аграрной отрасли
Время зажигать звезды
Сегодня талантливые дети – завтра классные специалисты
Соглашение подписано
Минимальная зарплата во внебюджетной сфере региона вырастет дважды за год
Структурные изменения
Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев
Молодежь учится управлять
Итоги деятельности в текущем году подвели на заседании молодежного правительства области
Юные инженеры обретут свой дом
В Рязани появится детский технопарк
22 декабря – День энергетика
Как вырастить экспортера
Государство поможет предприятиям выходить на зарубежные рынки
Культура и общество: проблема диалога
Новый представитель региона в федеральной Общественной палате рассказывает о своей работе
Ими гордится город
Заслуженные касимовцы отмечены общественными наградами
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru