Вести районов

СТАРОЖИЛОВО. В районном Доме культуры состоялась встреча преподавателей Рязанского государственного агротехнологического университета (РГАТУ) со старожиловскими старшеклассниками и студентами. Собравшихся приветствовал глава администрации района Александр Татарников. Представители шести факультетов рассказали о механизме зачисления абитуриентов по всем специальностям и направлениям вузовской и довузовской подготовки. Говоря об инженерном факультете, его декан Алексей Бачурин отметил, что при поступлении выпускники техникумов имеют преимущество: им не надо сдавать ЕГЭ, зачисление происходит по результатам внутренних экзаменов.

РЯЖСК. В райцентре с концертом выcтyпил xop Baлaaмcкoгo мoнacтыpя. Этот коллектив известен не только в стране прекрасных музыкантов и вокалистов, людей, обладающих высочайшим уровнем профессионализма, посвятивших свой творческий труд возрождению традиций духовной музыки и православных песнопений. Концерт Валаамского хора в Ряжске состоялся в дни Рождественского поста, и часть программы была отведена православным песнопениям. Открытием для многих стали произведения на греческом языке, а также песни времен Первой мировой войны. Прозвучали и знакомые всем пecни о Beликoй Oтeчecтвeннoй вoйне, а легендарную «Kaтюшу» исполняли всем залом, стоя.

КАСИМОВ. В Касимовском историко-культурном музее-заповеднике прошла презентация третьего тома «Рязанской книги памяти Великой войны 1914 – 1918 годов». В этой книге собраны имена участников Первой мировой войны – уроженцев Касимовского, Сапожковского и Елатомского уездов – всего свыше 45000 персоналий. Том посвящен преимущественно потерям нижних чинов и офицеров – уроженцев этих уездов. Книгу представил руководитель рабочей группы – архивист-исследователь из Москвы Александр Игоревич Григоров. К участию в работе над книгой, наряду со специалистами, были привлечены и касимовские школьники. Им были вручены экземпляры книги и благодарственные письма. На презентации присутствовали и потомки героев Великой войны, получившие от А.И. Григорова копии наградных документов своих родственников.

ПИТЕЛИНО. Жительница села Высокое Екатерина Захаровна Пономарцева отметила свое 90-летие. Поздравить именинницу приехала и.о. заместителя главы администрации района М.П. Сюнягина. Она вручила юбилярше персональное поздравление Президента Российской Федерации В.В. Путина. В 1926 году из Украины Екатерина Захаровна вместе с родителями переехала в с. Желановка Омской области. Здесь она встретила свою вторую половину – Егора Мироновича, в 1946 году они поженились. От счастливого брака у них родились два сына и дочь. В 2000 году (после смерти супруга) Екатерина Захаровна переехала в с. Высокое Пителинского района к своей дочери Галине и зятю Николаю, который сказал, что мать должна жить с детьми. Екатерина Захаровна приглядывала за правнуками (у юбилярши шестеро внуков и восемь правнуков). Именинница любит печь пироги и готовить вареники, летом ухаживать за клубникой.