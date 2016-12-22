Новый этап работы

Поручения Президента РФ В.В. Путина всему кругу ответственных лиц и ведомств мы считаем четкими и своевременными. Мне, как директору Государственного музея-заповедника С.А. Есенина, очень важным видится то, что установлены конкретные сжатые сроки выполнения данных поручений.

Необходимо сформировать межведомственную рабочую группу по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Есенинская Русь». Группа займется разработкой, а вернее, доработкой проекта правового акта, устанавливающего требования к осуществлению деятельности и градостроительному регламенту в границах территории достопримечательного места «Есенинская Русь». Также группа утвердит план-график мероприятий по устранению выявленных нарушений федерального законодательства и по внесению необходимых изменений в законодательство РФ, что поможет координировать усилия всех заинтересованных сторон.

Органам исполнительной власти области также рекомендовано внести в правила землепользования и генеральные планы сельских поселений, расположенных в границах территории объекта «Есенинская Русь», ограничение использования земель нашего объекта культурного наследия. Эта рекомендация напрямую касается прекращения в будущем несанкционированной застройки. В настоящее время в регионе проведена колоссальная работа по созданию объекта культурного наследия «Есенинская Русь», проект подготовлен и находится на рассмотрении в Министерстве культуры РФ. Музей-заповедник принимал активное участие в этом процессе. Сейчас мы регулярно проводим мониторинг ситуации на огромной территории охранных зон в десятках населенных пунктов, но несовершенство законодательства пока не позволяет властям быстро устранять фиксируемые нарушения. Уверен, что процесс станет динамичнее.

Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Рязанской области поручено разработать и утвердить план развития объекта культурного наследия федерального значения «Есенинская Русь». Он должен включать в себя мероприятия по развитию туристического, образовательно-воспитательного потенциала и инфраструктуры, соблюдать баланс посещаемости, комфортного пребывания посетителей и сохранности. В данный момент обсуждаются меро­приятия, которые войдут в Программу развития музея-заповедника. Среди них мы обязательно учтем продолжение нашей деятельности по восстановлению исторического облика с. Константинова – снос диссонирующих строений, строительство малых архитектурных форм и конюшенного двора на усадьбе Л.И. Кашиной, постройку новых и обновление действующих экспозиций, издательскую и выставочную работу, закупку фондового оборудования и экспонатов, проведение праздников, фестивалей, конференций.

Есенин – наше общее достояние, наша гордость, и любовь к его поэзии должна объединить всех людей – от сотрудников музея-заповедника и есениноведов до представителей общественности и местных жителей. Людей, которые действительно думают о будущем благополучии музея-заповедника С.А. Есенина, разрабатывая и воплощая программы развития комплекса, работая над созданием оптимальных правовых норм по сосуществованию охранных зон и хозяйственного развития территории, на которой живут и трудятся тысячи людей. Противоречия в федеральном законодательстве, большое количество заинтересованных сторон – все это требует координации на федеральном уровне. И мы уверены, что поручения Президента РФ помогут эффективнее объединять усилия и устранить те пробелы, которые затрудняют охрану культурного наследия страны.

Борис Иогансон,

директор Государственного музея-заповедника

С.А. Есенина в Рязанской области

Считаю поручения Президента РФ, связанные с достопримечательным местом «Есенинская Русь», решающим импульсом к успешному завершению большой коллективной работы, которую провел рязанский регион по разработке этого уникального проекта.

Само название достопримечательного места – «Есенинская Русь» – свидетельствует о том, что эта самая большая в России заповедная территория почти в 46 тысяч гектаров (в 5 раз больше, чем Пушкинский заповедник в Михайловском) должна быть предметом заботы всей страны.

Рязанской стороной, рабочей группой под руководством вице-губернатора С.В. Филимонова, проведена беспрецедентная по объему, новаторская по многим решениям работа, опыт которой, я уверена, будет взят на вооружение другими субъектами РФ. В результате этой работы, в которой принимали самое активное участие представители рязанской научной, культурной, музейной общественности, удалось добиться включения достопримечательного места «Есенинская Русь» в Единый государственный реестр объектов культурного наследия РФ, внести его границы в государственный кадастр недвижимости.

Теперь, благодаря поручениям Президента В.В. Путина, начинается новый этап работы, который возможен только при участии федеральных структур. Ведь рязанская сторона своевременно, еще в апреле этого года, направила в Госдуму РФ предложения о внесении корректировок в федеральное законодательство, более полугода назад передала проектные материалы в Министерство культуры РФ на государственную историко-культурную экспертизу, не раз обращалась в Федеральную службу судебных приставов с просьбами о поддержке в приведении в нормативное состояние самой диссонансной постройки в Константинове – двухэтажного дома Митиной. Губернатор О.И. Ковалев неоднократно заявлял, что Рязанская область заинтересована в привлечении внимания Генеральной прокуратуры РФ к попыткам незаконной застройки, выявляемым в ходе постоянного мониторинга территории, осуществляемого Государственным музеем-заповедником С.А. Есенина и Госинспекцией по охране культурного наследия Рязанской области. К сожалению, существующие противоречия в федеральном законодательстве препятствовали решению целого ряда вопросов, выходивших за пределы компетенции региона.

Скажу нелицеприятную вещь: на мой взгляд, именно промедление с решением многих назревших вопросов со стороны федеральных структур вызвало необходимость вмешательства в ситуацию на самом высоком – президентском – уровне.

Известно, что острота общественной дискуссии вокруг этой проблемы, в том числе в региональных и федеральных СМИ, в Интернете, буквально зашкаливала. В адрес членов рабочей группы со стороны протестных активистов сыпались оскорбительные обвинения в ангажированности, в личной заинтересованности в том, чтобы достопримечательное место «Есенинская Русь» стало механизмом «легитимизации незаконного строительства».

Это было настолько несправедливо, что в рамках «прямой линии» с Президентом в апреле этого года я обратилась к В.В. Путину с просьбой объективно и всесторонне рассмотреть сложившуюся ситуацию. О том, что без поддержки федеральных структур невозможно решить вопросы сохранения заповедных территорий, связанных с жизнью и творчеством великого поэта «всея Руси», говорилось на многих региональных и федеральных площадках. В том числе в ходе «круглого стола», организованного комиссией по культуре Общественной палаты РФ в ноябре этого года. Ставился вопрос о необходимости федерального участия в этой работе и на научно-методическом совете при Министерстве культуры РФ.

Поручения главы государства убедительно свидетельствуют о том, что работа по сохранению и развитию территории «Есенинской Руси» велась и ведется в целом в правильном направлении; на следующем этапе ей необходима более активная и действенная поддержка со стороны федеральных структур, а также их конструктивное взаимодействие с регионом в рамках межведомственной рабочей группы.

Хотела бы от имени рязанской общественности и всех по-настоящему неравнодушных к есенинскому наследию людей поблагодарить Владимира Владимировича Путина за то, что он нашел время и возможность всесторонне изучить ситуацию и определить приоритеты завершающего этапа работы по созданию достопримечательного места «Есенинская Русь». Это задача поистине общенационального значения.

Ольга Воронова,

член Общественной палаты РФ,

главный редактор журнала «Современное есениноведение»,

доктор филологических наук, профессор Рязанского госуниверситета,

член Союза писателей России

Мы со стороны области полностью готовы включиться в исполнение поручений Президента. Сейчас мы ожидаем замечания научно-методического совета при Министерстве культуры РФ в части доработки научно-проектной документации, режимов и регламентов досто­примечательного места.

Когда их получим, будет видно, в каком направлении двигаться. Мы готовы, естественно, участвовать в межведомственной рабочей группе, которая была названа в поручении. Очень отрадно видеть, что в поручении Президент указывает на необходимость туристического развития достопримечательного места, причем особо отмечено, что оно должно происходить на основе баланса интересов – с точки зрения сохранения этого объекта культурного наследия и с точки зрения его посещаемости. Еще раз хочу отметить, что поручения рабочие, и мы уверены, что те сроки, которые поставлены, будут соблюдены и все поручения будут выполнены. Мне кажется, самое главное, что хотел бы отметить, в рамках исполнения этих поручений Президента мы работу над достопримечательным местом завершим и все необходимые корректировки в законодательство внесем.

Олег Василькин,

начальник государственной инспекции по охране

объектов культурного наследия Рязанской области