Свежий взгляд

В Рязанской области выбрали лучших молодых педагогов «Не так важна сама победа, как тот путь, который ты проходишь, идя к ней!» – сказала победительница областного конкурса «Педагогический дебют – 2016».

Этот путь пытались преодолеть более тридцати педагогов из 17 муниципальных образований области, которые прислали заявки в оргкомитет. И только 15 из них прошли в финал. В течение дня они демонстрировали свои профессиональные навыки перед жюри. Конкурсантов ожидали три очных испытания: презентация опыта работы, защита образовательного проекта, связанного с темой экологии, и публичное выступление на актуальную тему с возможной дискуссией. Победителей выбирали в трех категориях: «Молодые учителя», «Молодые управленцы и молодые руководители дошкольных образовательных организаций», «Молодые педагоги-психологи и молодые педагоги дополнительного образования».

Все участники имеют стаж работы менее трех лет. А некоторые, как, например, учитель информатики и английского языка Клепиковской школы №1 Андрей Паньков, только преодолел годовой рубеж в своей педагогической деятельности. Молодой человек получил высшее образование в Рязанском государственном университете им. С.А. Есенина и вернулся на свою малую родину, в свою родную школу, теперь уже учителем. И сразу же решился попробовать силы в профессио­нальном конкурсе.

– Я хочу, чтобы наша школа развивалась, чтобы дети получали хороший уровень знаний, а для этого нужно постоянно работать над собой, – отметил Андрей. – За последние несколько лет к нам пришли пять молодых педагогов. Это значит, что наша профессия очень востребована в сельских и поселковых школах. На конкурсе я нашел для себя много новых методик по работе с учениками, которые буду использовать в дальнейшем.

Торжественное подведение итогов «Педагогического дебюта – 2016» состоялось в Рязанском институте развития образования. Участ­ников приветствовал ректор РИРО Андрей Кашаев.

– Во время конкурса вы работали в режиме состязания, который способствует развитию и личностному росту. Но и мы, как организаторы, поняли для себя, какие направления деятельности нужно включить в работу с педагогами, какие курсы по повышению квалификации нужно провести для вас, – отметил Андрей Анатольевич. – Не переживайте, если в этом году вы не победили. Вы сделали о­громный шаг вперед.

Среди молодых управленцев первое место заняла директор и учитель русского языка и литературы школы №1 г. Скопина Валерия Кураксина. Среди молодых педагогов дополнительного образования отмечена дипломом высшей степени педагог Шиловского районного Дома детского творчества Екатерина Гаврикова.

Екатерина – руководитель театра-студии «Балаганчик», в котором занимаются дети в возрасте от пяти до восьми лет. Кроме постановки спектаклей, педагог-организатор придумала для своих воспитанников проект «Экошино лукошко», где вымышленный персонаж Экоша через игру рассказывает о важности экологии, проводит викторины, конкурсы.

– Детям в игровой форме проще воспринимать информацию. Пока наш Экоша нарисованный, но после Нового года станет мягкой игрушкой, – поделилась планами Екатерина. – Я сама с детства посещала театральную студию, а теперь решила передать ученикам свои знания и навыки актера, оратора. Уверена, что это пригодится им в жизни.

А самым лучшим молодым педагогом признана учитель английского и испанского языков школы №14 г. Рязани Инна Пальваль. Она работает третий год и уже активно внедряет свои методики по изучению иностранных языков.

– Обучение детей испанскому языку через английский – моя изюминка. Если дети знают первый, то выучить второй им гораздо проще, – рассказала Инна. – На конкурс я представила экологический проект «Любимый – значит чистый». В его рамках дети общаются по-испански на тему чистоты. Причем разговор идет не только о бережном отношении к природе, но и о чистоте мыслей, языка, города. Кроме того, мои ученики с помощью видеоконференций разговаривают и с носителями испанского языка.

Дипломы и подарки победителям вручала и.о. министра образования Рязанской области Ольга Колесник.

– В нашем конкурсе нет проигравших. Потому что все участники получили новый опыт и знания, которые наверняка пригодятся вам в профессиональной деятельности, – сказала Ольга Викторовна. – Я надеюсь на то, что в следующем году в конкурсе примут участие все муниципальные образования региона.