Около 40 тысяч рязанцев активно пользуются транспортными картами при оплате проезда в муниципальном общественном транспорте

Как и где получить транспортную карту, рассказали в управлении транспорта администрации Рязани

Данные по использованию транспортных карт опубликованы на сайте администрации Рязани со ссылкой на оператора внедрения автоматизированной системы оплаты проезда ООО «Ресурсы Партнеров Рязань» .

Действуют карты «Школьная», «Студенческая», «Льготная» и «Городская». На все виды записывается безлимитный проездной билет на месяц. По своему усмотрению граждане могут выбрать один или два вида транспорта по соответствующим тарифам на муниципальный общественный транспорт города Рязани.

Транспортной картой «Льготная» пользуются 35 тысяч человек. Она представляет собой именную пластиковую карту для льготных категорий граждан.

Первичную выдачу этого вида карт отдельным категориям граждан, которым не установлены меры социальной поддержки и социальной помощи по федеральному, региональному законодательству и другим нормативным правовым актам по оплате проезда осуществляет управление дополнительных мер социальной поддержки, социальной помощи и распределения жилья по адресу: ул. Горького, д. 1, каб. 14; телефон для справок: 44-27-70. Прием граждан организован по установленному графику: в понедельник, среду, пятницу с 9.00 до 13.00; вторник, четверг – с 14.00 до 18.00.

Граждане, имеющие право на меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Российском Федерации и Рязанской области, первично могут получить транспортную карту «Льготная» в киоске по продаже проездных билетов МУП «УРТ» по адресу: ул. Дзержинского, д. 19А с 23 числа текущего месяца по 5 число следующего.

Для учащихся общеобразовательных учреждений областного центра предусмотрена именная транспортная карта «Школьная», которая помимо транспортного приложения интегрирована с платой школьного питания в столовых и буфетах городских школ.

Для первичного безвозмездного получения этого вида карты учащийся или его законный представитель должен обратиться с соответствующим письменным заявлением на имя руководителя общеобразовательного учреждения. Такой же алгоритм предусмотрен для первичного получения транспортной карты «Студенческая», которой могут пользоваться студенты образовательных организаций города Рязани. Повторная выдача, в случае утери или поломки транспортной карты, осуществляется за счет пользователя.

В настоящее время «Школьной» картой пользуются около 3 000 учащихся и «Студенческой» – 1 500.

Транспортная карта «Городская» предназначена для обычных горожан. По данным оператора, такую карту приобрели уже более 2 тысяч рязанцев.

Залоговая стоимость карты «Городская» составляет 100 рублей. Если гражданин захочет вернуть карту и отказаться от услуги проездного билета стоимость карты будет возвращена. Для этого пользователю транспортной карты «Городская» необходимо обратиться в информационно-справочный центр, расположенный в здании МФЦ на улице Почтовой, д. 61.

По всем вопросам, возникающим в процессе пользования транспортными картами, их владельцы могут обратиться по телефону горячей линии 8-800-250-02-62.