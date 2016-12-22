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На долю агропромышленного комплекса приходится 19,2% от общих инвестиций в экономику Рязанской области

По итогам 9 месяцев текущего года объем инвестиций в отрасль составил 3095,6 млн. руб. Индекс объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составил 121,7%