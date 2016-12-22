На долю агропромышленного комплекса приходится 19,2% от общих инвестиций в экономику Рязанской области
Рост достигнут благодаря реализации на территории региона крупных инвестиционных проектов. В их числе - строительство молочных животноводческих комплексов в ООО «Вакинское Агро» Рыбновского района, ООО «Победа» Захаровского района, ООО «Надежда» Александро-Невского района, Основной объем инвестиций приходится на молочное животноводство и свиноводство.
Источник: сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области
22 декабря 2016