Запись на прием к врачу и обеспечение лекарствами – главные темы обращений рязанцев на «горячую» линию регионального минздрава

Об этом информирует сайт министерства. В частности, сообщается, что за ноябрь на «горячую» телефонную линию министерства здравоохранения поступило 372 звонка, что на 14% меньше, чем в октябре. Основная часть обращений граждан касалась вопросов организации оказания медицинской помощи, в частности, записи на прием к врачу, проведения диагностических мероприятий, а также лекарственного обеспечения. По всем вопросам рязанцы получили разъяснения специалистов министерства.

Работа «горячей» телефонной линии - важная форма взаимодействия с гражданами и значительно упрощает процесс обработки запросов населения. Кроме этого, каждая медицинская организация, подведомственная минздраву региона, имеет свой собственный информационный сайт, который доступен для граждан в круглосуточном формате, с наличием раздела обращений к главному врачу в режимах он-лайн и оф-лайн. На официальных сайтах медицинских организаций функционируют рубрики «Вопрос-ответ» и «Обратная связь». На сайтах также представлена вся необходимая справочная информация о видах деятельности учреждений, порядках и стандартах оказания медицинской помощи населению.