В Рязанской области раскрыли кражу

Как сообщает сайт УМВД России по области, в Кораблино двое пьяных прохожих затеяли драку с 23-летним мужчиной. Прохожий решил убежать от драчунов, но один из них схватил его за куртку, и тогда мужчина выскользнул из куртки, оставив ее в руках злоумышленника. Тот осмотрел «добычу» и нашел в кармане сотовый телефон, которым впоследствии пользовался.

Полицейские опросили пострадавшего и составили с его слов портрет злоумышленника. Участковые уполномоченные полиции с ориентировкой обошли ближайшие к месту преступления дома и выяснили, что к хищению причастен 28-летний житель города Кораблино. Вскоре сотрудники полиции разыскали и задержали злоумышленника. У него обнаружили и изъяли похищенный телефон.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ.