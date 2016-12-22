Больше 2000 кубометров снега убрали и вывезли с улиц и дорог Рязани ночью

Как сообщает сайт администрации города, в ночь с 6 на 7 декабря уборка и вывоз снега с проезжей части автомобильных дорог были организованы с Первомайского проспекта, улиц Ленина, Соборной, Свободы, Радищева, Московского шоссе.

В уборке дорог были заняты 80 единиц техники. Всего вывезено 2 015 кубометров снега.

Сегодня в очистке тротуаров, остановок общественного транспорта, парков и скверов задействовано 5 тракторов-щеток, 3 трактора-погрузчика, 10 самосвалов, привлечены более 200 работников Дирекции благоустройства города.