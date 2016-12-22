В Рязани без лицензии работал пункт приема вторсырья

Нарушение выявили сотрудники полиции

Как сообщает сайт УМВД России по области, в ходе рейдов по пресечению нарушений в сфере оборота лома и отходов черного и цветного металла полицейские пресекли на окраине Рязани незаконную деятельность пункта приема вторсырья.

Пункт приема металлолома, который, как установили полицейские, действовал без необходимой для этого лицензии, располагался на окраине Рязани – в поселке Никуличи. Металлолом принимали в большом ангаре. Стражи правопорядка составили протокол об административном правонарушении по ст.14.26 КоАП РФ, по которой для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей.