Главная баскетбольная команда Рязанской области БК «Рязань» потерпела восьмое поражение подряд в чемпионате России – от «Самары»

В матче очередного тура чемпионата страны по баскетболу среди клубов Суперлиги «Рязань» в Самаре встретилась с одноименной командой. Только в первом периоде гостям удалось действовать на равных с хозяевами (счет – 22:21), в ходе остальных игровых отрезков соперники методично наращивали преимущество (29:4, 17:17, 26:14) и в итоге одержали убедительную победу – 94:56.

«Рязань» выступала в таком составе: Русецкий (набрал 7 очков), Заряжко (20), Карпачев (7), Морозов (5), Фомин (9) – старт., Бугаенко (4), Карпеко (2), Юрчик (2).

Очередное, восьмое подряд, поражение опустило нашу команду на предпоследнее место в турнирной таблице, позади идет только коллектив «Урарту» из Еревана.

Ближайшие два матча «Рязань» проведет дома: на паркете Дворца детского творчества 14 декабря она встретится с занимающей третье место командой «Спартак-Приморье» из Приморского края, а через три дня с идущими на пятой позиции баскетболистами «Сахалина».