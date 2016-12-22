В Рязанской области злоумышленница украла у пенсионерки более 84 тысяч рублей

Преступление раскрыли стражи правопорядка

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию поступила информация, что из дома 61-летней жительницы Спасска похищена крупная сумма денег. Оперативники следов взлома в доме не обнаружили, но выяснили, что жилище на некоторое время оставалось открытым и без присмотра. Выяснилось, что злоумышленница вошла в дом, когда хозяйка «на минуточку» вышла на приусадебный участок, а входную дверь не заперла. Полицейские опросили местных жителей и установили личность злоумышленницы. Подозрение пало на 46-летнюю жительницу соседнего села. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности. Через три часа после кражи сотрудники полиции разыскали подозреваемую. Выяснилось, что женщина случайно заметила, как хозяйка вышла из дома и не закрыла дверь на ключ. У злоумышленницы обнаружили и изъяли похищенные деньги.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ.