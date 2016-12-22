Главный тренер хоккейного клуба «Рязань» Павел Десятков покинул свой пост

Домашний матч ХК «Рязань» с воронежским «Бураном» (5:4 Б) стал последним для Павла Десяткова в качестве главного тренера «горожан». Сегодня контракт специалиста с клубом был расторгнут по взаимной договоренности. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей Алексеев, сообщает об этом сайт регионального министерства молодежной политики, физкультуры и спорта.

Павел Десятков возглавил ХК «Рязань» летом этого года. Под его руководством в этом сезоне бело-синие провели 28 матчей, в которых одержали 14 побед (1 в овертайме, 2 по буллитам), при таком же количестве поражений (2 в овертайме, 3 по буллитам). На сегодняшний день рязанцы занимают 17-е место в турнирной таблице.

Исполняющему обязанности главного тренера Алексею Алексееву 42 года. Как игрок он выступал за «Ладу» Тольятти, ЦСК ВВС Самара, «Северсталь» (Череповец), «Металлург» Новокузнецк и другие команды, в качестве тренера работал в «Ладье» Тольятти, «Металлурге» Жлобин (в том числе главным тренером). В начале октября он был приглашен на должность старшего тренера в ХК «Рязань». Алексей Александрович уже представлен игрокам ХК «Рязань» в качестве и.о. главного тренера.