В Рязанской области появится «детский» бюджет

Об этом сообщила министр финансов области Марина Наумова на публичных слушаниях по проекту закона «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», прошедших 7 декабря в Рязанской областной Думе

Выступая с докладом об основных характеристиках бюджета, Марина Наумова сообщила, что впервые сформировано отдельное приложение к проекту закона о региональном бюджете.

– Новацией бюджетного процесса в текущем году является разработка и включение в приложение к областному бюджету так называемого «детского» бюджета, то есть расходов, направляемых на государственную поддержку семей и детей Рязанской области. Объем «детского» бюджета в 2017 году составит 12,4 миллиарда рублей, в плановом периоде 2018-го и 2019 годов – 11,5 и 12,8 миллиарда рублей соответственно, – подчеркнула министр.

Она обратила внимание, что в будущем году расходы бюджета на ряд мер социальной поддержки материнства и детства существенно вырастут в связи с увеличением числа получателей. Так, на ежемесячные денежные выплаты, назначаемые семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей, будет направлено 390 млн. рублей, что на 45% больше уровня 2016 года; на ежемесячные пособия беременным женщинам – 36 млн. рублей, с плюсом в 38% к уровню текущего года.