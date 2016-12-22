Владимир Юдин, сопредседатель регионального отделения ОНФ в Рязанской области – о поручении Президента России по сохранению и развитию «Есенинской Руси»

– Поручение Президента России по сохранению и развитию достопримечательного места «Есенинская Русь» позволит сконцентрировать усилия федеральных и региональных структур, направленные на завершение сложной и во многом новаторской работы. Мы позитивно оцениваем вклад правительства Рязанской области в этот общий результат: достопримечательное место создавалось здесь, на рязанской земле, получен ценный опыт, которого пока нет во многих других регионах России.

Мне хотелось бы пожелать участникам этой работы сохранить тот разумный подход, который они применяли в своей деятельности. Не надо ничего ломать и разрушать! Нужно создать условия, в которых незаконное строительство в границах «Есенинской Руси» будет попросту невозможно. Кроме того, следует повышать туристическую привлекательность территории: строить гостиницы, автостоянки, вертолетные площадки, другие объекты туристической инфраструктуры, всецело заботясь о неприкосновенности ядра достопримечательного места – села Константиново, родины великого русского поэта Сергея Есенина. Это моя личная позиция и позиция регионального отделения ОНФ в Рязанской области.