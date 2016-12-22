Открытие фестиваля «Окраина. Рязанская ретроспектива» приурочат к 40-летию клуба «Кинематограф»

Четырнадцатый фестиваль состоится, как и прежде, в кинотеатре «Октябрь» и представит зрителям подборку редких картин, так или иначе связанных с Рязанской областью. Об этом на пресс-конференции, посвященной фестивалю, рассказал его президент Александр Никитин.

Праздник кино организует киноклуб «Кинематограф», которому в этом году исполняется 40 лет. В честь этого события с 10 по 25 декабря на «Окраине» продемонстрируют фильмы, которые показывались на предыдущих годовщинах клуба. Кроме того, в расписании фестиваля – картины, чьи режиссеры, композиторы и актеры празднуют юбилеи в этом году. Среди них Ю. А. Катин-Ярцев, А. И. Булдаков, И. Ю. Розанова и другие.

Всего за 16 дней фестиваля планируется показать более 60 художественных, мультипликационных и документальных лент, а также телеспектакли, созданные в период с 1909 по 2012 годы. Во время показов немых фильмов будет играть живая музыка.

Вход на все показы «Окраины» бесплатный. С полным расписанием сеансов кинофестиваля на все дни можно ознакомиться в группе мероприятия ВКонтакте: https://vk.com/club12724345.