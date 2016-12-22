Активисты ОНФ в Рязанской области провели акцию памяти погибших солдат

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта провели акцию по благоустройству памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в селе Огородниково Спасского района. Активисты Народного фронта расчистили от снега памятник и подход к нему, подровняли кустарник. Затем они возложили у стелы венок и цветы и почтили память погибших во время Великой Отечественной войны минутой молчания.

Собравшиеся отметили, что многие уроженцы села – воины, погибшие на полях сражений, до сих пор лежат в безвестных могилах, местонахождение которых неизвестно.

В 2015 г. памятник был обновлен по инициативе уроженца села – члена регионального штаба Общероссийского народного фронта Александра Шишкова, а на стеле были увековечены имена воинов, не вернувшихся домой с полей сражений Второй мировой войны. С тех пор памятник поддерживается в порядке силами администрации сельского поселения и местных жителей.