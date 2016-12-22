Жители Рязани могут принять участие в Новогоднем «Гранд-Маскараде»

Министерство молодёжной политики, физкультуры и спорта Рязанской области и Школа танцев «Губернский бал» приглашают Рязанцев и гостей города на VI Новогодний Бал «Гранд-Маскарад». Он пройдет 17 декабря в Рязанском театре кукол. Участники маскарада вспомнят кинофильм «Чародеи» и под Новый год окажутся в городе Китежграде, в том самом институте волшебства - НУИНУ (Научный универсальный институт необыкновенных услуг). Спустя много лет здесь работает уже новое поколение разработчиков прикладной магии.

В дресс-коде участников приветствуются образы из русских сказок, отечественных художественных и мультипликационных фильмов.

В настоящее время организовано обучение танцам для всех желающих.

Подробная информация в официальной группе ВКОНТАКТЕ - https://vk.com/grand_maskarad2016.