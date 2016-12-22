Секретарь Есенинской группы Института мировой литературы РАН Максим Скороходов: «Рязанский опыт создания достопримечательного места можно будет использовать во всех регионах страны»

Такое мнение он озвучил, отвечая на вопросы издательства «Пресса», касающиеся поручений Владимира Путина о создании рабочей группы по сохранению достопримечательного места «Есенинская Русь» в селе Константиново.

— Поручение Президента, на мой взгляд, говорит о том, что на федеральном уровне воспринимают достопримечательное место «Есенинская Русь» как один из важных объектов на культурной карте России. И такое внимание обусловлено тем, что именно в Рязанской области разработана вся документация. Я с этой документацией знаком и должен сказать, что впервые в стране при создании достопримечательного места детально обследованы все населенные пункты, входящие в эту огромную территорию. И в этом прежде всего заслуга Рязанской области: правительства региона, министерства культуры и общественности.

— Однако есть и другая трактовка поручения: оно говорит о том, что федеральные власти не доверились экспертам из рязанской рабочей группы, поэтому президент поставил над рязанскими экспертами «контролеров» из высших органов власти…

— Я не согласен с такой оценкой. На мой взгляд, поручение президента как раз говорит о том, что именно Рязанская область играет главную роль в создании достопримечательного места. Мне часто приходится участвовать в семинарах по охране объектов культурного наследия в разных регионах. Нигде проекты достопримечательных мест не разработаны так подробно и нигде они не охватывают такую большую территорию, как в Рязанской области. Опыт Рязани – уникальный, поэтому я думаю, что этот опыт можно использовать и в других регионах. Тем более, что проблемы, с которыми сталкивается музей-заповедник Есенина, характерны и для многих других территорий.

— Один из пунктов поручения – устранение противоречий между федеральным и региональным законодательством. О каких именно противоречиях идет речь?

— Речь идет о том, что музей-заповедник в Константинове находится в подчинении Рязанской области, а его наиболее важные объекты – федерального значения. К тому же для выполнения ограничений, связанных с достопримечательным местом, необходимы изменения в законодательстве на федеральном уровне, потому что полномочия музея не всегда могут обеспечить надежный мониторинг больших пространств. С такими же проблемами сталкиваются многие музеи страны, и это еще одна причина, почему опыт Рязани так важен. Я думаю, что эти вопросы в процессе работы будут решены. Насколько я знаю, Рязанская область уже выступала с законодательными инициативами. Уверен, что эта работа принесет результат.