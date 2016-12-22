В рязанском музее открылась мини-выставка старинных киноафиш

Экспозиция «Рязанские киномотивы» – часть личного собрания Александра Никитина, президента кинофестиваля «Окраина». Четырнадцатый фестиваль откроется 10 декабря в кинотеатре «Октябрь», и зрителям представят редкие картины из Госфильмофонда и других хранилищ, так или иначе связанные с рязанской землей.

На выставке в Музее истории молодежного движения представлены афиши кинокартин, выходивших в СССР с 1920 по 1980 гг. Как и в случае с «Окраиной», посетителям показаны плакаты фильмов, создатели которых имели отношение к Рязанской области. В частности, лента «Водоворот» (1927), снятая по сценарию уроженки Сапожковского района, должна была стать продолжением фильма «Бабы рязанские». На данный момент «Водоворот» не сохранился, и афиша к нему представляет большую ценность в среде поклонников отечественного кино. Также в экспозиции – рекламные плакаты фильмов «Живые и мертвые», «На завтрашней улице», «Деревенский детектив» и других. Все они демонстрировались на «Окраине» в прошлые годы.

Четырнадцатый фестиваль «Окраина. Рязанская ретроспектива» пройдет в кинотеатре «Октябрь» с 10 по 25 декабря. Вход на все сеансы бесплатный. Подробности и полное расписание показов можно уточнить в группе фестиваля ВКонтакте: https://vk.com/club12724345