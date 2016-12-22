Лучшего молодого библиотекаря выбрали в Рязанской области

В областной библиотеке имени Горького завершился IV конкурс молодых библиотекарей «За новый статус и имидж в профессии». 11 участниц из Кораблинского, Старожиловского, Касимовского, Кадомского, Сасовского районов и города Рязани соревновались за 1 место.

Профессия библиотекаря уже давно не ограничивается работой на абонементе и выдачей книг, а включает в себя организаторскую, просветительскую и инновационную деятельность. Именно поэтому акцент в конкурсе был сделан на социально значимые проекты. На первом этапе участницы представили идеи, которые они уже реализовывают или планируют воплотить в жизнь в ближайшем будущем. На втором этапе конкурсанток разделили на три команды, в которых им за короткое время нужно было представить и придумать проект.

Победителем конкурса стала Евгения Куштавкина, заведующая сектором краеведения Касимовской районной библиотеки. Она представила жюри проект «По следам времени». Он ориентирован на создание в библиотеках видеоархива Касимовского района, состоящего из трех разделов. В первом будут собраны интервью с поэтами и писателями. Второй включит в себя историю местных усадеб. Третий «Душа касимовской глубинки» расскажет об истории сел и деревень. Свои идеи Евгения еще не успела реализовывать, а займется ими в ближайшее время, ведь в библиотечной сфере она работает всего 2,5 месяца и находится только в начале профессионального пути.