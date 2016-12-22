Рязанка Екатерина Балашова из спортивной школы «Фаворит» вошла в состав сборной России

Как сообщает сайт администрации Рязани, в городе Великие Луки Псковской области прошли Всероссийские соревнования по стрельбе из лука «Надежды России-2016» среди юниоров и юниорок 1997-1999 годов рождения, а также юношей и девушек 2000-2003 годов рождения. В состязаниях приняла участие воспитанница спортшколы «Фаворит» Екатерина Балашова.

По итогам соревнований прошел отбор спортсменов в сборные команды России на 2017 год. В числе пяти лучших рязанских лучников – кандидат в мастера спорта Екатерина Балашова. Она вошла в состав сборной в классическом луке (тренерская бригада Дмитрия Шилина). В блочном луке среди юниоров и юниорок в сборную включены мастер спорта России международного класса Андрей Харьков и мастер спорта России Глеб Тузов, оба воспитанники спортивной школы «Ника», тренер – Максим Марков, а также Анастасия Овчинникова и Вероника Санина – спортшкола «Витязь», Рязанский район, тренер – Екатерина Марк.