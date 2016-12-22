В детском саду №123 Рязани меняют элементы системы отопления

Об этом сообщает сайт администрации города. По информации ведомства, в настоящее время в учреждении проводятся работы по замене конвекторов отопления на более мощные и надежные радиаторы. Средства на это выделены администрацией города. По расчетам экспертов, предпринимаемые меры обеспечат нормативный тепловой режим в здании.

В 2014 году была проведена реконструкция здания детского сада №123. В частности, в рамках контракта, была произведена надстройка третьего этажа и перепланировка помещений второго этажа здания детского сада. Проведенные работы позволили увеличить количество мест в учреждении до 400. Помимо этого, был проведен капитальный ремонт помещений, а также инженерных систем с установкой технологического оборудования.

В прошлом году по обращению администрации детского сада №123 управлением капитального строительства администрации Рязани был инициирован ряд проверок, в связи с неудовлетворительным температурным режимом внутри здания. В ходе них были обнаружены конструктивные недостатки теплой кровли. Подрядчику была направлена претензия.

В настоящее время во время проведения замены радиаторов режим работы детского сада не нарушается. Основные работы будут завершены в течение недели. Вопрос соблюдения в детском саду №123 температурного режима, соответствующего нормам, останется на контроле администрации города.