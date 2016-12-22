В одном из поселков Рязани отключат электроэнергию

Об этом сообщает сайт администрации города. В связи с опиловкой аварийных деревьев завтра, 8 декабря, с 10.00 до 15.00 будет отключена электроэнергия в поселке Соколовка по следующим адресам: ул. 1-ая Механизаторов, д. c 1 по 22, д. 23а, д. 25, д. 25а, д. 27, д. с 24 по 38, ул. Железнодорожная, д. с 1 по 61, ул. Ленпоселок, д. с 1 по 31, ул. Школьная, д. с 1 по 62, ул. Попова, д. с 1 по 31, ул. Садовая, д. с 1 по 10, ул. Луговая, д. с 2 по 42, д. с 26 по 62, ул. Тепличная, д. с 1 по 15, д. 44, д. 45, ул. Ушинского, д. с 1 по 18, д. 33, ул. 2-ая Механизаторов, д. с 18 по 53, ул. Полиграфистов, д. с 1 по 16.