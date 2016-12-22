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07.12.2016
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Власть
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Губернатор Рязанской области Олег Ковалев: Невыполнение строительными компаниями принятых социальных обязательств должно быть основанием для приостановки строительства

Об этом глава региона заявил в ходе состоявшегося сегодня совещания по вопросам жилищного строительства в области

В совещании приняли участие вице-губернатор Сергей Филимонов, заместитель председателя правительства области Владимир Трушкин, глава администрации Рязани Олег Булеков, руководители профильных министерств и ведомств.

В ходе совещания были рассмотрены показатели ввода жилья в регионе в 2016 году, планы по строительству на ближайший год, а также существующие проблемы в жилищном строительстве в части нарушения сроков сдачи объектов застройщиками.

По итогам 2016 года в Рязанской области планируется ввести более 670 тыс. кв. метров жилья, что незначительно превышает показатели прошлого года. В настоящее время по области уже введено в эксплуатацию более 615 тыс. кв. метров. Губернатор Олег Ковалев подчеркнул необходимость активного взаимодействия с застройщиками в вопросе соблюдения сроков строительства и последующей сдачи жилых домов. «Все жилье, которое задекларировано строителями к сдаче в этом году, должно быть введено в эксплуатацию, – подчеркнул глава региона. – Если по каким-либо причинам график нарушается, нужно выяснить эти причины и принять меры по ускоренному завершению строительства. Это должны быть конкретные мероприятия с четкими сроками пуска домов, за нарушение которых к подрядчику будут применены штрафные санкции».

Олег Ковалев также поручил вести жесткий контроль за строительством всех жилых домов в регионе, регулярно обновлять информацию о состоянии строек, темпах возведения домов. «Нужно создать действенный механизм контроля за тем, чтобы мы могли своевременно отреагировать, в случае угрозы возникновения объекта незавершённого строительства, – подчеркнул Олег Ковалев. – К этой работе нужно привлекать все контролирующие органы, при необходимости правоохранительные. Если потребуется, нужно принять соответствующие нормативные акты или распорядительные документы». По словам губернатора, в работе по контролю за строительством жилья должны принимать участие и руководители муниципальных образований, которых при необходимости также надо наделить контрольными функциями.

Особое внимание глава региона обратил на выполнение строительными компаниями социальных обязательств. «Зачастую вместе со строительством жилого дома застройщик должен выполнить социальные обязательства: построить школу, детский сад, иные объекты. Возведение этих социально значимых объектов также должно стоять в графике и вестись параллельно с основным строительством. Невыполнение этих обязательств должно быть основанием для приостановки строительства», – подчеркнул Олег Ковалев.

Отдельное внимание на совещании было уделено объектам незавершенного строительства, сроки сдачи которых в эксплуатацию нарушены относительно проектных деклараций. В настоящее время на территории региона существует несколько таких объектов. Губернатор поручил индивидуально подойти к каждому из объектов и все вопросы, связанные с проблемными домами, решать с участием самих дольщиков.

Источник: сайт правительства Рязанской области

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