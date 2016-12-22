Сделать мир лучше

Областная общественно-политическая газета
20:54 МСК
Четверг
22 декабря 2016 года
№239 (5280)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Спортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года Рязанская облдума завершила осеннюю сессию В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий Рязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната В Рязани для «Театральной России» ищут новое место На проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали Ряду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина Сотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства Более 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора С лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства В Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи Завтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию В Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли В Рязани сгорел автомобиль Губернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм Рязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты» В Рязани отметили День энергетика В Рязанской области объявлено метеопредупреждениеРуководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона В Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну
Главная страница / Новости Рязани и области
08.12.2016
Просмотров: 278
№229 (5270) |
Четвёртая полоса
Культура
Версия для печати

Сделать мир лучше

В 2017 году в Рязани пройдет Всероссийский фестиваль искусств студентов-медиков и медицинских работников
Автор фото: Елена Серебрякова | Сделать мир лучше
Фото автора.

Он организован «Медицинской газетой» в содружестве с профсоюзом работников здравоохранения РФ и ассоциацией «Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России».

Фестиваль включает в себя семь конкурсных направлений: вокальное, танцевальное, инструментальное, театральное, а также конкурс вокальных и вокально-инструментальных ансамблей, конкурс исполнителей оригинального жанра, заочный киноконкурс. Победитель определится по итогам большого гала-концерта, который пройдет весной 2017 года, и получит переходящий Кубок Совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов России. Рязанский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова на протяжении последних пяти лет дважды являлся обладателем кубка и трижды был в числе призеров, а танцевальный коллектив попал в Зал фестивальной славы медиков, куда приглашают самых ярких участников.

Предваряя фестиваль, в нашем городе прошла специальная акция «Три дня в Рязани», которая собрала лауреатов прошлых лет в составе творческих делегаций из восьми вузов России. Акция включала творческие выступления, репетиции, собрания, «круглые столы». В Рязанском Дворце молодежи состоялся гала-концерт с лучшими номерами прошлых фестивалей. Его участников поприветствовала заместитель председателя правительства Рязанской области Елена Буняшина.

– Фестиваль вновь вернулся в Рязань. Мне хочется поблагодарить Министерство здравоохранения России и Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России за возможность снова всем встретиться, пообщаться, поделиться опытом – профессиональным и творческим, – сказала она. – Фестиваль показывает, насколько врачи – разносторонние люди. Старайтесь каждую минуту в жизни совершенствовать себя и мир вокруг.

Ректор РГМУ им. И.П. Павлова Роман Калинин вручил благодарственные письма представителям вузов, прибывших в Рязань. Он отметил, что на фестивале искусств нас ждет творческая борьба, ведь все участники очень талантливы.

Статья опубликована в номере 229 (5270) от 08 декабря 2016 года
В наших интересах
Ирина Сизова
Водным ресурсам – надежную защиту
Проведенные Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой проверки выявили факты нарушения водного законодательства
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
В Рязани станет светлее
В областном центре реализуются несколько приоритетных проектов по освещению городских улиц
Светлана Максимова
Вести районов
Вести районов
Общество
Все меры поддержки сохранятся
Проект областного бюджета обсудили с общественностью
Татьяна Железнова
Общество
Во взаимодействии с обществом
Рабочая встреча губернатора Олега Ковалева с главой администрации города Сасово Евгенией Рубцовой
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Шаги к активному долголетию
Заседание Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
По стратегическим планам
Региональные и муниципальные власти обсуждают перспективы развития территорий
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
С учетом обязательств и сроков
должны сдавать жилье строители
По материалам официального сайта Правительства области
Общество
Против мздоимства
К Международному дню борьбы с коррупцией в Рязани проходят конференции и лекции
Михаил Скрипников
Общество
В Рязанской области состоится донорская акция проекта «Река жизни»
Министерство здравоохранения Рязанской области информирует о проведении 76-й акции проекта «Река жизни»
Общество
На благо общества – безвозмездно
В Доме общественных организаций чествовали добровольных пожарных Рязанской области
Лада Петрова
Общество
Спешите делать добрые дела
В Рязани наградили лучших волонтеров
Елена Серебрякова
Достижение
Со знаком качества
Названы рязанские победители всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России»
Валентина Севостьянова
Авторская колонка
В наших интересах
Ирина Сизова
Культура
Волк и семь нот
В сказке о добре и зле победила музыка
Анна Добролежа
№ 239 (5280) от
22 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Село ждет молодых
На семинаре-совещании обсудили вопросы взаимодействия в подготовке кадров для аграрной отрасли
Время зажигать звезды
Сегодня талантливые дети – завтра классные специалисты
Соглашение подписано
Минимальная зарплата во внебюджетной сфере региона вырастет дважды за год
Структурные изменения
Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев
Молодежь учится управлять
Итоги деятельности в текущем году подвели на заседании молодежного правительства области
Юные инженеры обретут свой дом
В Рязани появится детский технопарк
22 декабря – День энергетика
Как вырастить экспортера
Государство поможет предприятиям выходить на зарубежные рынки
Культура и общество: проблема диалога
Новый представитель региона в федеральной Общественной палате рассказывает о своей работе
Ими гордится город
Заслуженные касимовцы отмечены общественными наградами
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru