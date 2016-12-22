Водным ресурсам – надежную защиту

Проведенные Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой проверки выявили факты нарушения водного законодательства

Водные ресурсы – одно из природных богатств Рязанской области. Здесь находится крупнейший приток Волги – река Ока, которая имеет важнейшее рекреационное и промышленное значение.

Особое внимание Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой уделяется надзору за исполнением (в том числе) в Рязанской области законодательства о водоохранных зонах. Ведется постоянный мониторинг за состоянием окружающей среды и надзор за соблюдением экологических прав граждан. В ходе работы постоянно выявляются факты нарушений закона, по-прежнему актуальным остается ряд проблем.

Прежде всего, это многочисленные факты сбросов загрязненных сточных вод. На исполнении находится 38 решений судебных органов по искам Волжской прокуратуры, связанным с ненадлежащей организацией водоотведения в населенных пунктах и ненормативной очисткой сточных вод. Так, Рязанским межрайонным природоохранным прокурором пресечены факты сброса сточных вод в р. Истья с очистных сооружений ООО «Истьинское ЖКХ», МУП ЖКХ «Варские», ООО «Лента» при отсутствии разрешительных документов.

Серьезной проблемой являются нарушения, допускаемые организациями, осуществляющими разработку месторождений в русле реки Оки. Например, ООО «Речной порт» и ООО «Уником» осуществляли русловую разработку недр и незаконно размещали отвалы размываемых грунтов в водоохранной зоне. В результате принятых Рязанской межрайпрокуратурой мер виновные лица привлечены к ответственности, организации-нарушители принимают меры по очистке береговой полосы.

Отмечаются и другие нарушения водного законодательства. Так, за разработку месторождений в русле р. Оки без необходимых на этот вид деятельности решений на водопользование ООО «Приокская судоходная компания» привлечена к административной ответственности (ст. 7.6 КоАП РФ).

Остается острой проблемой самовольный захват береговых полос под размещение на них объектов недвижимости, превышение полномочий органами местного самоуправления при предоставлении земельных участков водного фонда. На исполнении находится 2 судебных решения об освобождении водных объектов и их береговых полос от незаконно возведенных строений.

Не остаются без внимания и факты захламления водоохранных зон. Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой принимаются меры прокурорского реагирования по всем нарушениям закона. По требованию прокуратуры в текущем году ликвидирована несанкционированная свалка бытовых отходов и мусора общей площадью около 12 м2 в селе Льгово Рязанского района в водоохранной зоне реки Оки.

Не остаются без внимания вопросы обеспечения прав граждан на доступ к водным объектам общего пользования. Согласно законам решение таких проблем относится к компетенции органов местного самоуправления, как и предотвращение самовольного использования водных объектов. За 2015 год и истекший период 2016-го Волжской прокуратурой направлено 7 исков с требованием устранить подобные нарушения.

Актуальной продолжает оставаться проблема подъема затонувших плав­средств. В результате мер, принятых Рязанской межрайонной природоохранной прокуратурой, ФКУ «Речная администрация Московского бассейна» проведена инвентаризация затонувших плавсредств. Установлено, что фактически вместо 27 их количество составляет 19. Угрозы для безопасности судоходства затонувшие плавсредства не представляют. Работа по их подъему из акватории водных объектов и утилизации находится на контроле в прокуратуре.

К сожалению, не всегда предъявляемым требованиям в этой сфере отвечает работа уполномоченных органов государственной власти. Серьезные нарушения были выявлены в деятельности органов госконтроля по Рязанской области. В частности, контрольно-надзорные мероприятия при проверке фактов самовольного занятия водных объектов проводились некачественно. Прокуратурой внесены соответствующие представления, виновные привлечены к дисциплинарной ответственности.

Очевидно, что решение всех указанных проблем возможно только общими усилиями органов государственной власти, контролирующих органов, органов местного самоуправления, общественных организаций, а также при изменении психологии руководителей предприятий-нарушителей и граждан, думающих пока только о собственных интересах.

Мария Пушкина,

начальник отдела по надзору за исполнением законов

об охране природы Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры