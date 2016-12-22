Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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08.12.2016
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№229 (5270) |
Четвёртая полоса
Культура
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Волк и семь нот

В сказке о добре и зле победила музыка
Автор фото: Анна Добролежа | Волк и семь нот
Фото автора.

У спектакля «Волк и семеро козлят», премьера которого состоялась в минувшие выходные в областном театре кукол, много интересных особенностей. Первая – необычный сюжет. Наверняка многие помнят мультфильм «Волк и семеро козлят на новый лад», где знакомая всем с детства сказка представлена совсем по-другому. Но режиссер Валерий Скиданов пошел дальше: он соединил песни Юрия Энтина, музыку Алексея Рыбникова с традиционной русской народной сказкой и собственными стихами. Так получился оригинальный театральный продукт.

Вторая особенность спектакля – молодой актерский состав. Для участия в по­становке Валерий Скиданов пригласил семерых актеров, которые работают в театре не больше трех лет.

– Когда я начинал свой творческий путь в театре, со мной занимались, обучали ремеслу, и я решил, что мне тоже пора передавать опыт молодежи, – говорит Скиданов.

Для артистов он устроил самое настоящее испытание на профмастерство: предложил выучить вместо одной две роли и каждый спектакль менять образы: сегодня ты Коза, Волк или Петух, а завтра – один из козлят. Сложность для артистов была и в том, что за месяц репетиций, который обычно дается для освоения одной роли, пришлось привыкать к двум.

Поначалу ребятам было очень сложно: в голове все перемешалось, руки и ноги путались. Ведь в кукольном спектакле, помимо актерской игры, нужно оказывать помощь партнерам.

– Но со временем мы привыкли, освоили все задачи, и у нас все получилось. Не без помощи режиссера, конечно. Валерий Михайлович постоянно поддерживал нас, и когда что-то не получалось, не ругался, а говорил: «Ничего, у тебя все получится, я в тебя верю!» Видно было, что он старается ради нас, и действительно эти «спартанские условия» помогли нам улучшить мастерство и получить опыт, – говорит актриса Анна Герасимова, исполняющая в спектакле роль Козы и козленка.

Еще одна особенность спектакля – музыкальность. Валерий Скиданов – талантливый музыкант. В кафе «Старый парк» часто можно увидеть его концерты. Мечта режиссера Скиданова – соединить театр кукол с музыкой, поэтому свою постановку он составил преимущественно из песен, которые артисты исполняли вживую!

Куклы спектакля «Волк и семеро козлят» выполнены по эскизам художника, лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска» Захара Давыдова.

Два месяца команда из двух бутафоров и двух конструкторов изготавливала декорации и кукол (в спектакле задействованы тростевые и пятачковые).

– Для спектакля готовые элементы не закупаются, – все, кроме самых мелких деталей, делается нами вручную из разных материалов, – рассказывает Николай Дмитриев. Он владеет и бутафорским и конструкторским мастерством и может один собрать куклу. На тростевую куклу в среднем уйдет девять дней, на пятачковую – семь. Однако бутафоры и конструкторы не разделяют свои усилия, вместе работают над каждой куклой, делая несколько параллельно. Пока голова одной куклы из папье-маше сохнет, можно сделать туловище из ткани и изолона (материала долговечного и удобного) другой.

Художник-бутафор Николай Дмитриев работает в театре три года. В ноябре он прошел отбор в лабораторию конструкторов и технологов театров кукол под руководством художников Виктора Платонова и Ильи Эпельбаума. Николай и еще пять талантливых конструкторов из разных городов России смогли набраться опыта у легендарных мастеров и изготовить под их руководством кукол для механического театра.

– Мне нравится моя работа. Она творческая и интересная. Не приходится застревать в рутине, возиться с бумагами и отчетами, – говорит художник-бутафор Николай Дмитриев. – А самое главное, в нашем труде есть результат – спектакль.

Посмотреть на работу команды кукольного театра над спектаклем «Волк и семеро козлят» будет интересно и детям, и взрослым. Ведь в постановке много красоты, музыки и добра.

На премьере своими впечатлениями поделились зрители

Артем, 5 лет:

– Спектакль был очень смешной. Я с удовольствием его смотрел и смеялся. Из кукол мне больше всех понравился Волк, потому что он исправился, и козленок в синенькой футболочке, потому что он самый находчивый.

Ангелина, 6 лет:

– Мне очень понравились веселые песенки в спектакле. Я постоянно подпевала козлятам и Козе. Эта сказка научила меня, что нужно слушаться маму и нельзя открывать чужим дверь.

Светлана Великанова:

– Дети в зрительном зале были так захвачены действием: они болели за козлят, подсказывали им, прогоняли Волка. Им было нескучно – и это самое главное. Отрадно, что спектакль с хорошей музыкальной составляющей и актеры исполняли песни вживую.

Статья опубликована в номере 229 (5270) от 08 декабря 2016 года
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