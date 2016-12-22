На благо общества – безвозмездно

В Доме общественных организаций чествовали добровольных пожарных Рязанской области

Подразделениями добровольной пожарной охраны охвачено 469 населенных пунктов с населением более 30 тысяч человек. Об этом и о результативности работы помощников профессиональных пожарных шла речь на торжественном мероприятии, посвященном Международному дню добровольца, состоявшемся в минувший понедельник.

Лучшим представителям ВДПО (Всероссийского добровольного пожарного общества) были вручены грамоты и ценные подарки.

В торжестве приняли участие представители правительства Рязанской области, администрации города Рязани и Главного управления МЧС по Рязанской области, учащиеся кадетских классов школ №31 и №47, Рязанского колледжа имени Героя Советского Союза Н.Н. Комарова, представители добровольческих объединений, сотрудники Рязанского областного отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, ветераны пожарной охраны. Выступающие, поздравляя добровольных пожарных, подчеркивали значимость их деятельности.

Добровольных пожарных поздравили ветераны Великой Отечественной войны, отметив, что День добровольца совпал с днем начала контрнаступления советских войск под Москвой 75 лет назад. В годы войны в борьбе с врагом приняли участие свыше 160 тысяч добровольцев.

С начала 2016 года добровольные пожарные самостоятельно потушили 4 пожара и 70 загораний, оказывали помощь огнеборцам в ликвидации 172 пожаров, спасли человека.

яОфициально праздник был учрежден в 1985 году Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций. История добровольческого движения в России началась около 125 лет назад (Российское пожарное общество было учреждено14 июня 1892 года).

Перед участниками торжества выступили заместитель начальника Главного управления МЧС России по Рязанской области (по Государственной противопожарной службе) полковник внутренней службы Дмитрий Юдин и председатель совета Рязанского областного отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» Владимир Ушаков.

Дмитрий Юдин отметил, что с момента принятия

6 мая 2011 года Федерального закона «О добровольной пожарной охране» начался новый этап развития пожарного добровольчества в Российской Федерации и регионах страны.

– На сегодняшний день группировка добровольной пожарной охраны Рязанской области составляет 9980 человек, являющихся членами 290 общественных объединений пожарной охраны, в том числе – четыре общественные организации и 286 общественных учреждений пожарной охраны, – отметил Дмитрий Юдин.

В 2016 году создано 3 подразделения добровольных пожарных команд в Кадомском, Рязанском и Сасовском муниципальных районах.

На празднике выступили творческие коллективы и учащиеся профильных классов.

К слову, в Рязанской школе №47 профильные классы МЧС существуют уже около 15 лет. По словам директора школы Ольги Донцовой, с 5-го по 11-й класс учащиеся, помимо общеобразовательных предметов (такие занятия проходят в первой половине дня), в рамках работы групп дополнительного образования получают знания по основам пожаротушения, оказанию помощи пострадавшим, истории побед Российского государства и военному делу. За 7 лет «кадетской жизни» у ребят вырабатываются не только сила и смелость, но и умение работать в команде.

– Мы поддерживаем тесную связь с ВДПО и Главным управлением МЧС. Представители этих организаций – частые гости в нашей школе. Примеры, когда выпускники школы выбирают для дальнейшего обучения профильное учебное заведение, не единичны. Убеждена, что наша совместная работа не только способствует профориентационной деятельности, но и помогает воспитывать настоящих патриотов России, – заключила Ольга Донцова.