Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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08.12.2016
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№229 (5270) |
Третья полоса
Общество
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Спешите делать добрые дела

В Рязани наградили лучших волонтеров
Автор фото: Дмитрий Осинин | Спешите делать добрые дела
Фото: Дмитрий Осинин.

Торжественное подведение итогов областного конкурса добровольцев «Марафон добрых дел» состоялось в Международный день волонтера в Рязанском театре кукол.

В этом году для участия в конкурсе было подано 60 заявок из всех 29 муниципальных образований региона, девяти организаций высшего и среднего профессионального образования и шести общественных организаций в семи номинациях.

Собравшихся приветствовали заместитель председателя правительства области Елена Буняшина, заместитель министра по делам территориальных образований и общественных объединений региона Владимир Коробкин и заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта Рязанской области Павел Симаков. Они вручили самым активным добровольцам и организаторам волонтерской деятельности награды и подарки.

– Волонтерство не зависит от возраста. И в советские времена было много детских общественных организаций, несущих добро людям, и сейчас они возрождаются, – отметила Елена Ивановна. – Благодарю вас за вашу позицию, за умение слышать других, за совместное желание делать добрые и полезные дела. Благодаря волонтерам мы верим, что хорошего в жизни больше, чем плохого. Вера, любовь, добродетель и победа – в этом мощь любого человека.

В итоге победителями в номинации «Доброволец года» стали студентка Рязанского государственного радиотехнического университета София Орлова и ученица школы №2 г. Рязани Ольга Завьялова. 

– Моя мама раньше тоже училась в радиоуниверситете и участвовала в «Звездных походах», – рассказала Софья Орлова. – Я, наслушавшись ее воспоминаний, тоже вступила в «Детский звездный» волонтерский отряд и ни разу не пожалела. Мы ездим в детские дома и дарим их воспитанникам праздник. В этом году будем показывать им сказку «Снежная королева», проведем концерты, дискотеку, научим их чему-нибудь новому и полезному. Это такое непередаваемое ощущение – видеть радость и восторг в глазах детей. Мы делимся с ними своей энергетикой, а они в ответ одаривают нас теплыми эмоциями. Очень жду очередного похода.

В номинации «Лучший волонтерский отряд» отмечены волонтерский отряд «БЭСТ» (Рязанская региональная детская общественная организация «Лист», Рязанский район), волонтерский отряд «Портаж» (Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина), волонтерский отряд «Дрозд» (Кадомская средняя школа). В номинации «Муниципальный орган исполнительной власти – лучший организатор добровольческого движения» награды получили ведущий специалист по молодежной политике отдела образования администрации Кадомского района Татьяна Хомягина, ведущий специалист отдела по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Скопинского района Юлия Лихачева, начальник сектора молодежной политики управления физической культуры, спорта и молодежной политики г. Сасова Галина Вавилкина. За организацию добровольческой деятельности наградили педагога-организатора Гусевской школы Касимовского района Марину Пристромскую, педагога михайловской школы №2 Ольгу Ракову, а также исполняющего обязанности председателя молодежной администрации Рязанского района Михаила Чикунова. В номинации «Корпоративное добровольчество» отмечен торговый центр «Selgros Cash&Carry». За «Добровольческий поступок» заслуженную награду получили начальник Академии права и управления Федеральной службы исполнения наказаний Александр Крымов, студент Рязанского педагогического колледжа в г. Касимове Артем Назьмов и Елизавета Баринова (г. Рязань). Лучшим оператором пункта добровольчества стали  ведущий специалист управления по молодежной политике и спорту администрации г. Касимова Людмила Морозова и руководитель пункта добровольчества «Центр развития добровольчества города Рязани» Екатерина Кондратьева.

Сейчас в Рязанской области действует более пятидесяти центров и пунктов добровольчества, 310 волонтерских отрядов, а также региональные отделения всероссийских общественных движений «Волонтеры Победы» и «Волонтеры-медики». В добровольческом движении нашей области состоит более 12 000 рязанцев. И с каждым годом их количество увеличивается.

Статья опубликована в номере 229 (5270) от 08 декабря 2016 года
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Во взаимодействии с обществом
Рабочая встреча губернатора Олега Ковалева с главой администрации города Сасово Евгенией Рубцовой
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Шаги к активному долголетию
Заседание Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере
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По стратегическим планам
Региональные и муниципальные власти обсуждают перспективы развития территорий
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По материалам официального сайта Правительства области
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К Международному дню борьбы с коррупцией в Рязани проходят конференции и лекции
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В Рязанской области состоится донорская акция проекта «Река жизни»
Министерство здравоохранения Рязанской области информирует о проведении 76-й акции проекта «Река жизни»
Авторская колонка
В наших интересах
Ирина Сизова
Культура
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В 2017 году в Рязани пройдет Всероссийский фестиваль искусств студентов-медиков и медицинских работников
Елена Серебрякова
Общество
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№ 239 (5280) от
22 декабря 2016
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