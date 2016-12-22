Со знаком качества

Названы рязанские победители всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России»

В Рязани состоялась областная научно-практическая конференция, посвященная Всемирному дню качества и Европейской неделе качества.

В ее работе приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области Владимир Сарафанов, президент Рязанской торгово-промышленной палаты Татьяна Гусева, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий Филиппов, руководители предприятий и организаций области. Открыл конференцию директор ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Рязанской области» Николай Дронов.

Участники обсудили вопросы, связанные с повышением качества товаров и услуг и продвижением их на отечественный рынок. По сложившейся традиции в рамках ежегодной областной научно-практической конференции состоялась торжественная церемония награждения финалистов всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». В числе победителей – продукция Рязанской нефтеперерабатывающей компании, Старожиловского молочного комбината, ООО «Авангард», Рязанского кирпичного завода, завода «Красное знамя», хлебозавода №3, а всего 44 предприятий.

– Хлебозавод №3 сегодня выпускает 187 наименований изделий, из них 102 – хлебобулочные изделия, – рассказывает начальник лаборатории Лидия Доронкина. – Отличие нашей продукции в том, что она изготовляется по традиционной технологии, из натурального сырья, без каких-либо улучшителей и усилителей вкуса. Не случайно же, поставляется она в различные детские учреждения и является образцом качества.

Заместитель коммерческого директора АО «Научно-исследовательский институт газоразрядных приборов «Плазма» Александр Сподынюк рассказал об уникальных точных измерительных приборах, разработанных специалистами предприятия, которые не имеют аналогов в России.

Эти и другие товары и услуги стали лауреатами конкурса программы «100 лучших товаров России 2016 года» в различных номинациях. Лауреаты и дипломанты конкурса внесены в каталог «100 лучших товаров России» и получили право использовать логотип в рекламных целях.

По мнению директора ФБУ «Рязанский ЦСМ» Николая Дронова, для региональных производителей конкурс «100 лучших товаров» – хороший стимул для продвижения своей продукции, модернизации производства, внедрения передовых технологий и совершенствования технологических процессов, повышения заинтересованности в выпуске конкурентоспособной продукции. Участие в конкурсе повышает имидж и деловую репутацию предприятий, дает реальную возможность в поиске новых партнеров и способствует росту продаж.