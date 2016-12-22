Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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08.12.2016
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№229 (5270) |
Третья полоса
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В наших интересах

В наших интересах

Когда я несколько лет назад была в Минске, обратила внимание на то, как немного людей в рабочий день на улицах белорусской столицы. Спросила у местных: почему? «Так ведь – работают все», – о­тветили мне.

У нас тоже вроде все работают, а днем на улицах не протолкнуться. Можно, конечно, рассуждать о демографической ситуации, о том, как много у нас пенсионеров и школьников. Можно говорить о разных формах занятости. Я еще одну важную вещь скажу: по конторам мы ходим. Изо дня в день, в рабочее время. Мне вот недавно понадобилось получить три справки в трех разных учреждениях. Второй месяц не могу этого сделать. В двух конторах удалось побывать и в каждой из них посидеть в очереди – не менее получаса. Даже в суперсовременном МФЦ – очередь.

К тому же все эти муниципальные, государственные и прочие учреждения работают исключительно в рабочее время: с 9 до 18 – это в лучшем случае, а чаще всего принимают граждан либо в первой половине дня либо во второй. Это значит, нужно отпрашиваться с работы, и вас никто не обязан отпускать. Мне возразят: сейчас во многие конторы можно обратиться через Интернет. Можно, но это опять с работы и в рабочее время. Открою секрет: не все российские граждане имеют дома компьютеры: в среднем по стране 75% домохозяйств обеспечено персональными компьютерами. Что такое средняя температура по больнице, нам хорошо известно. У кого-то в распоряжении три компьютера, у кого-то – ни одного. Число пользователей сети в России перевалило за половину населения. Но это все равно не все 100%. Так что рано пока закрывать конторы для приема граждан.

Я бы и не стала писать об этих очевидных вещах, если бы не прочитала два месяца назад объявление на дверях одного из отделений всеми уважаемого банка. В нем сообщалось: в ваших интересах меняется режим работы нашего отделения – банк работает с понедельника по пятницу с 9-30 до 18-30, в субботу и воскресенье – выходной. Ну и где здесь наши интересы? Они в том, что теперь нельзя попасть в банк до начала рабочего дня или после него и уж тем более – в выходной день? Ведь до этого банк работал с 8-30 до 19-30 и по субботам. И на соседней улице другое отделение того же банка так и продолжает работать. А здесь решили позаботиться о наших интересах и вытолкнуть нас, нет, не за дверь, все в тот же Интернет. Скорее всего, банк решил на нас, клиентах, сэкономить, ужаться в расходах. А разговор о «наших интересах» – для красного словца.

Если бы только банк был так «заботлив». Прохожу мимо почтового отделения, на котором уже полгода висит объявление о том, что временно почта работает с 9 до 16, в субботу с 9 до 14 часов. И снова, наверное, в наших интересах. И очереди в почтовом отделении не иссякают никогда.

Про поликлиники я даже не буду лишний раз вспоминать. Там врач-специалист принимает полдня через день, очередь, хоть и электронная, теряется за горизонтом, попасть в нее невозможно и в рабочее время. Так же у нас работают все без исключения муниципальные учреждения: хоть счетчик поменять, хоть книжку на оплату газа выписать – все в рабочее время. А еще есть такая волшебная формула: «Мастер придет в течение дня». Это когда ты вызвал на дом сантехника, электрика, газовика. Или если в доме запускают отопление и может случиться протечка. Сидишь ты дома в рабочее время, «в течение дня», и ждешь этого мастера, как джина из бутылки. Ты ведь у него не одна, как обычно в таких случаях говорится.

Чего же я хочу? Обязательности, точности, клиентоориентированности. Это не мы их обслуживаем, они – нас. Так пусть приспосабливаются к нашему графику: сдвигают рабочее время к вечеру или раннему утру, работают по выходным, назначают точные часы посещений.

Скажете, ненаучная фантастика. Но ведь научились считаться со временем потребителя товаров и услуг аптеки, магазины, парикмахерские, кинотеатры, бары и рестораны. Работают, как нам удобнее, а не как им хочется. Почему? Да потому, что от нашего каприза зависят. У нас выбор есть, где причесываться, покупать лекарства и продукты, где обедать и ужинать. А вот когда нет такого выбора, нас ставят перед фактом. Кто-то возразит: в медучреждениях теперь тоже есть выбор. Ты не попал в муниципальную клинику – иди в частную. Но это выбор лукавый: между платной и бесплатной услугой. И мы все чаще вынуждены выбирать платную услугу, в стоматологии, например.

Но я даже не об этом. Я о бережном отношении к рабочему времени. Разве это не важно?

Статья опубликована в номере 229 (5270) от 08 декабря 2016 года
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