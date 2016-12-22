Шаги к активному долголетию

Заседание Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере

Министр Денис Боков принял участие в заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере, которое состоялось в Правительстве РФ.

В ходе заседания, которое провела заместитель Председателя Правительства РФ, председатель Совета Ольга Голодец, обсуждались вопросы обеспечения необходимых условий для активного долголетия граждан старшего возраста, развития межведомственного взаимодействия в гериатрии. Речь также шла о совершенствовании нормативно-правовой базы и разработке единых стандартов ухода за пожилыми людьми.

Заместитель Председателя Правительства РФ Ольга Голодец отметила, что продолжительность жизни населения в России по итогам первого полугодия 2016 года поднялась до исторического максимума – 72 лет. Увеличение числа пожилых людей требует нового качества социального и медицинского обслуживания, а также соответствующей инфраструктуры.