По стратегическим планам

Региональные и муниципальные власти обсуждают перспективы развития территорий

Заседание тематической секции, посвященной стратегическому планированию и перспективному развитию муниципальных образований, прошло в Доме общественных организаций.

Мероприятие было организовано в рамках подготовки к X съезду Совета муниципальных образований Рязанской области.

В работе секции приняли участие министр труда и занятости населения Рязанской области Юлия Рокотянская, представители министерства экономического развития и торговли региона, министерства финансов области, министерства по делам территориальных образований и общественных объединений области, министерства образования региона, администраций муниципальных образований.

В рамках заседания министр труда и занятости населения Юлия Рокотянская проинформировала собравшихся о состоянии и развитии рынка труда в регионе. Она отметила, что в последние годы ситуация на рынке труда была стабильной. В области активно реализуются мероприятия по обеспечению занятости населения, включающие в себя общественные и временные работы, переобучение безработных граждан, проведение ярмарок вакансий, оказание финансовой поддержки на открытие собственного бизнеса. Министр отдельно остановилась на вопросах трудовой миграции, оплаты труда, профориентационной работы.

В ходе заседания участники также обсудили вопросы стратегического планирования, развития муниципальных образований и предполагаемые для них меры финансовой поддержки.