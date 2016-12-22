Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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08.12.2016
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№229 (5270) |
Вторая полоса
Общество
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Против мздоимства

К Международному дню борьбы с коррупцией в Рязани проходят конференции и лекции

Министерством юстиции Российской Федерации и его территориальными органами проводится комплекс мероприятий в преддверии Международного дня борьбы с коррупцией.

На базе Управления Минюста России по Рязанской области непосредственно в этот день, 9 декабря, пройдет конференция «Противодействие коррупции: правовое обеспечение и антикоррупционные стандарты поведения». К участию в конференции приглашены представители научного сообщества, региональных общественных объединений, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции, адвокатуры и нотариата, а также независимые эксперты.

В период с 5 по 9 декабря в учебных заведениях области проводятся открытые уроки, лекции, направленные на формирование у учеников старших классов и студентов правовых знаний в области противодействия коррупции и антикоррупционных стандартов поведения. На базе Управления Минюста России по Рязанской области, Управления Федеральной службы судебных приставов по Рязанской области и Рязанской лаборатории судебной экспертизы будут работать консультативные пункты по личному приему граждан, где разъяснят и проинформируют граждан о законодательстве Российской Федерации, регулирующем вопросы противодействия коррупции.

Статья опубликована в номере 229 (5270) от 08 декабря 2016 года
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