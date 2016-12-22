В Рязанской области состоится донорская акция проекта «Река жизни»

Министерство здравоохранения Рязанской области информирует о проведении 76-й акции проекта «Река жизни»

Очередная донорская акция проекта «Река жизни» состоится 20 и 21 декабря. Сбор крови будет проводиться на базе областной станции переливания крови (ул. Спортивная, 7) и отделения переливания крови РОКБ (ул. Интернациональная, д. 3А) с 8.00 до 12.30. Стать донорами могут граждане в возрасте от 18 лет с рязанской пропиской, не имеющие противопоказаний. При себе необходимо иметь паспорт или военный билет. Для каждого участника акции будет бесплатно проведен ряд диагностических исследований крови.

В ходе предыдущих 75 акций проекта «Река жизни» было собрано 12140 доз донорской крови.