Областная общественно-политическая газета
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08.12.2016
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№229 (5270) |
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Общество
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В Рязани станет светлее

В областном центре реализуются несколько приоритетных проектов по освещению городских улиц
Автор фото: Александр Королев | В Рязани станет светлее
Фото: Александр Королев.

Тема городского освещения последние два года не теряет актуальности. Горожане жалуются на недостаток света на рязанских улицах в темное время суток. С чем это связано и каковы планы по развитию городского освещения? На прошедшем брифинге об этом рассказала заместитель главы администрации Рязани Ольга Свинцова.

О.С. – В 2014 году городская администрация в лице Дирекции благоустройства заключила энергосервисный контракт с ООО «ГПБ – Энергоэффект». Отмечу, что подобные контракты – достаточно новое явление для России вообще и Рязани в частности. Возможность их заключения появилась с введением в действие 261-го закона об энергоэффективности. Рязань стала одним из первых муниципалитетов, который заключил энергосервисный контракт. Он был направлен на сбережение ресурсов с помощью внедрения соответствующих технологий. Оплата за его реализацию производится из тех денежных средств, которые мы экономим на электроэнергии. При достижении экономии в 56 процентов «Энергоэффект» получает 95 процентов от экономии. При таких условиях обе стороны контракта максимально заинтересованы в его исполнении. Максимальная сумма контракта, с которой он был размещен на аукционе, – около 300 миллионов рублей. Эта цена рассчитана из того, что исполнитель каждый месяц будет достигать экономии.

Р.В. – Какие энергосберегающие технологии предусматривались при заключении контракта?

О.С. – Во-первых, замена светильников. До мая 2014 года включительно на территории Рязани в основном использовались светильники ЖКО. Эта марка используется на протяжении десятков лет. Ее альтернатива – натриевые светильники либо светодиодные. Последние относятся к наиболее современным и энергосберегающим, поэтому выбор был сделан в их пользу. Таким образом, одним из условий энергосервисного контракта была замена чуть более 16 тысяч светильников на светодиодные. Во-вторых, контракт предусматривал замену около 350 шкафов управления. Они нужны для того, чтобы в режиме онлайн включать и выключать электричество и также считывать показатели потребления электрической энергии. Для реализации обоих направлений контракта ООО «ГПБ – Энергоэффект» выбрало отечественного производителя. К ноябрю 2014 года все мероприятия первого этапа были полностью выполнены. Все эти меры прогрессивны, и экономия потребления электроэнергии есть, что подтверждено данными замеров и расчетов.

Р.В. – Какой экономии удалось достичь?

О.С. – Не в каждый месяц удается достичь экономии. Например, за 2015 год пока мы получили лишь четыре заявки от «Энергоэффекта» о достижении экономии. В результате за 2015 год была произведена оплата за экономию за 5 месяцев.

Р.В. – Чем вызваны негативные отзывы жителей города на освещенность улиц?

О.С. – После установки светильников поступило немало жалоб на несвойственный свет. До замены свет был желтый, теплый, сейчас – белый, холодный. Некоторые не привыкли к этому свету до сих пор. Между тем этот свет не противоречит установленным требованиям. Еще ряд жалоб связан с тем, что на проезжей части городских дорог неравномерное освещение, то есть наблюдается эффект зебры. Третье, на что жаловались рязанцы, – выход из строя светильников. Несмотря на то что эти светильники имеют много преимуществ, у них есть один недостаток – высокая чувствительность. Поэтому через три-четыре месяца они стали выходить из строя.

Р.В. – Существуют ли нормативы освещения городских улиц, проводился ли анализ освещения Рязани и какие районы города оказались самыми «темными»?

О.С. – Светильники, которые были установлены на улицах по энергосервисному контракту, разной мощности. Перед тем как их установить, был проведен энергоаудит всей городской системы наружного освещения, после чего были предложены проек­тные решения. Они были рассчитаны, исходя из действующих нормативов.Для улиц разных категорий предназначались светильники разной мощности. На бумаге все получилось, но реальный уровень освещенности не везде оказался удовлетворительным. Этот уровень нормируется довольно большим перечнем документов, начиная от СНиП, заканчивая государственными национальными стандартами. Многое зависит от того, к какой категории относится улица. Для магистралей, дворов, входов в парки и скверы уровень освещенности разный.

Р.В. – От чего еще зависит уровень освещенности?

О.С. – Освещенность зависит, в том числе, и от покрытия – для асфальтовой, грунтовой, бетонной или щебеночной уровень разный. В целом от 2 до 25 люкс, в зависимости от категории дорог. Отмечу, что энергосервисным контрактом предусмотрено измерение уровня освещенности, что и было сделано исполнителем контракта. Измерения нарушений ГОСТов и СНиПов не показали.

Р.В. – Между тем жалобы от горожан поступают.

О.С. – И среди них были объективные. Поэтому Дирекция благоустройства города по договору с аккредитованной организацией сделала свои замеры, которые показали, что освещение на 28 улицах Рязани не соответствует установленным нормам. Причины несоответствий разные. Если говорить о качестве светильников, то Дирекция подала исковые заявления в суд с требованием их замены, что было сделано, и замена продолжается. Но есть и внешние факторы, которые влияют на уровень освещенности, ухудшая его. Это разросшиеся кроны деревьев, а также высота и протяженность установки опор электроосвещения. Например, где-то расстояние между опорами 30 метров, а где-то 60. В последнем случае возникает эффект зебры. Учитывая большое количество жалоб, Дирекция расширила исследование. Есть два основных показателя освещения – яркость и уровень горизонтальной освещенности. Мы добавили еще один – равномерность освещения.

Р.В. – На каких улицах выявлено несоответствие нормам освещенности, каковы причины и как они будут устраняться?

О.С. – Частая причина – разросшиеся кроны деревьев. Подобные нарушения зафиксированы, например, на улицах Новой, Есенина, Грибоедова. Кронирование деревьев требуется на 14 улицах. На 8 улицах это уже сделано. Еще на 14 улицах проблему с освещением в основном создают неправильные опоры. Их замена лежит на Дирекции благоустройства, так как по условиям энергосервисного контракта «Энергоэффект» отвечает за светильники и оборудование. Ежегодно меняется около 100 опор, в том числе и на тех улицах, которые вошли в контракт.

Р.В. – Что еще делается для того, чтобы система освещения было стабильной?

О.С. – Например, Дирекция проводит замену сетей на более прочный самоизолированный провод.

Р.В. – Совсем недавно в областном центре приступили к замене светильников. Эта работа ведется для устранения выявленных нарушений?

О.С. – На 1 октября этого года неработающими считались 580 светильников. К замене первой партии – 100 штук – приступили в конце ноября.

Р.В. – Почему эта замена началась совсем недавно, ведь многие из них не работали уже давно?

О.С. – По заключенному энергосервисному контракту возбуждено уголовное дело. Поэтому было принято решение осуществлять оплаты исполнителю контракта только по решению суда. В добровольном порядке Дирекция по заявке исполнителя не оплачивала достигнутую экономию, поэтому исполнитель вынужден обращаться в суд. Это подстраховочная мера. С октября этого года принято три решения суда, и Дирекция благоустройства города начала выполнять свои обязательства, поэтому «Энергоэффект» приступил к массовой замене светильников. В ближайшее время все неработающие фонари будут заменены.

Р.В. – В чьем ведении находится освещение таких участков дорог, как, например, возле торгового центра «Зельгрос»?

О.С. – Для начала поясним, кто в городе несет ответственность за освещение. Вся система наружного освещения находится в оперативном управлении Дирекции благоустройства города, которая получает субсидии на ее развитие и несет всю ответственность за ее эксплуатацию. Но в городе есть отдельные участки, которые эксплуатируются другими хозяйствующими субъектами. В их числе участок окружной дороги возле центра «Зельгрос». Он не принадлежит городу, не находится в муниципальной собственности, за него несет ответственность торговый центр. Кроме него, есть участок на проезде Яблочкова, принадлежащий «НИТИ».

Р.В. – А дворовые территории?

О.С. – Их можно разделить на две группы. Одни по техническим условиям подключены к системе электроснабжения жилых домов, за них платят жильцы, а эксплуатирует управляющая компания или ТСЖ. Есть дворы, освещение которых по техническим условиям подключено к наружным уличным сетям. Они переданы на баланс Дирекции, которая несет за них полную ответственность.

Р.В. – Строятся ли в городе новые сети освещения?

О.С. – В этом году реализовывался крупный проект по освещению Ряжского шоссе стоимостью 47 миллионов рублей, на будущий год запланировано строительство сетей на улице Большой.

Р.В. – Планируется ли развивать систему освещения городских парков и скверов?

О.С. – В этом году была проведена реконструкция, можно сказать, новое строительство сетей освещения на участке Лыбедского бульвара от улицы Ленина до цирка в рамках комплексного благоустройства. По этой же программе заканчивается строительство сетей на улице Коняева. Стоимость проекта здесь 2,2 миллиона рублей. Разработан проект освещения Центрального парка культуры и отдыха. Если сегодня освещение существует только на главных его аллеях, то новый проект предусматривает увеличение протяженности сетей, освещение будет и на второстепенных аллеях. Сегодняшние сети парка изношены, поэтому там часто свет отключается. Проект предусматривает полную замену сетей. Еще на 2017 год запланировано создание освещения на бульваре Победы, где также очень старые сети, а часть бульвара вообще не имеет освещения. Сюда будет направлено около двух миллионов рублей.

Р.В. – В какие средства бюджету обойдется освещение ЦПКиО и когда начнется реализация проекта?

О.С. – Проект включает замену опор, сетей, светильников, создание систем видеонаблюдения, радификации и Wi-Fi. Всего в комплексе потребуется около 27 миллионов рублей. Он будет реализовываться поэтапно, начиная с будущего года, средства в бюджете города на благоустройство Центрального парка заложены.

Р.В. – Будет ли развиваться проект по освещению знаковых в городе зданий?

О.С. – Основная задача проекта – сделать неповторимым ночной образ областного центра, акцентировать внимание светом на объектах, имеющих архитектурную, историческую ценность. Принято решение контурно подсветить и жилые здания, которые значимы для города. Работа идет и будет продолжена.

Статья опубликована в номере 229 (5270) от 08 декабря 2016 года
Вести районов
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