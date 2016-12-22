Вести районов

СОКОЛОВКА. Энергетики оперативно устранили все вызванные непогодой аварии в Рязанском районе. Причиной отключений электроснабжения в ряде населенных пунктов Льговского и Дядьковского поселений стали сильный ветер и снегопад. Для проведения аварийно-восстановительных работ были задействованы две бригады Рязанских РЭС ПО «Рязанские электрические сети» филиала «Рязаньэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и две единицы техники. Для восстановления электроснабжения населенных пунктов им понадобилось 3,5 часа.

СПАС-КЛЕПИКИ. Состоялось заседание «круглого стола» с участием главы райадминистрации Николая Крейтина, общественности и почетных граждан района. Основной темой стало развитие туризма на основе соответствующей муниципальной программы. В частности, на заседании «круглого стола» были рассмотрены предложения по разработке туристического бренда района, организации мероприятий по украшению города Спас-Клепики в связи с предстоящими новогодними праздниками.

СПАССК. В парке «Волчатка» состоялась спартакиада сборных команд территориального общественного самоуправления городов Рязани и Спасска. Проводились состязания по скандинавской ходьбе, теннису, шахматам. Спонсор – индивидуальный предприниматель Игорь Бурданов организовал в райцентре для всех участников кофе-брейк. Был показан и фильм об организации деятельности ТОС в Рязани: там это эффективный инструмент для решения проблем и вопросов мест­ного значения и повышения уровня и качества жизни населения на своей территории.

САПОЖОК. Сапожковский техникум имени Героя Социалистического Труда Дарьи Матвеевны Гармаш отметил свое 120-летие. Он был создан в 1896 году как ремесленное училище и первоначально осуществлял подготовку образованных слесарей и столяров.

С сентября 1932 года по решению правительства учебное заведение реорганизуется в школу тракторных бригадиров, а затем в школу механизации сельского хозяйства. В годы Великой Отечественной войны ее выпускники (главным образом, женщины) своим самоотверженным трудом приближали Великую Победу. Всей стране стали известны выпускники школы, возглавившие женские тракторные бригады, – Дарья Гармаш и Елена Уразова. Сегодня техникум – родной для доброй половины всех сапожковцев. В учебном заведении ведется подготовка специалистов по три программам среднего профессионального и шести программам начального профессионального образования, а также реализуются 9 программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

УХОЛОВО. В Санкт-Петербурге прошла спартакиада Специальной Олимпиады, направленная в первую очередь на интеграцию в общество людей с ограниченными возможностями. Представители 49 субъектов Российской Федерации, в том числе и из Рязанской области, соревновались в 9-ти видах спорта. Воспитанники Ухоловского психоневрологического интерната Анатолий Алипов и Ольга Полянская успешно выступили в соревнованиях по настольному теннису, заняв первое место.

САРАИ. В многофункциональном колледже р.п. Сараи был проведен брейн-ринг «Зона риска». К­омандам предлагалось ответить на вопросы, связанные с вредными привычками, мешающими человеку жить долго и счастливо. Ведущие игры рассказали участникам и зрителям о ВИЧ-инфекции и СПИДе, а также об опасностях и тяжелых последствиях данных заболеваний.

ШИЛОВО. В районном этнокультурном центре «Заряна» состоялась церемония награждения победителей конкурса фоторабот «Мир в объективе». В различных номинациях победителями признаны Ирина Фомичева, Олег Степушин, Галина Киселева, Владислав Гудков, Владислав Першин.