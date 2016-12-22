Все меры поддержки сохранятся

Проект областного бюджета обсудили с общественностью

В областной Думе прошли публичные слушания по проекту закона Рязанской области «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов».

В обсуждении документа приняли участие депутаты, представители правительства области, муниципальных образований, общественных организаций, Общественной палаты региона, федеральных служб.

В первом чтении бюджет региона был принят 30 ноября. Об особенностях главного финансового документа напомнил первый заместитель председателя областной Думы Александр Шевырев. Во-первых, бюджет вновь, после годового перерыва, сформирован на трехлетний период. Во-вторых, он имеет социальную направленность – 76% расходов составляют траты на социальную сферу. В-третьих, построен по программному принципу: 95% расходов приходится на 17 государственных и 11 ведомственных программ.

О прогнозе социально-экономического развития региона на ближайшую трехлетку рассказала заместитель министра экономического развития и торговли области Галина Крутова. Прогноз сформирован по базовому, консервативному сценарию, предполагающему сдержанный рост экономики.

Подробную характеристику бюджета дала министр финансов области Марина Наумова. Доходы и расходы в будущем году составят 39,9 млрд. рублей, бюджет сформирован без дефицита. В дальнейшем ожидается профицит: в 2018 году доходы запланированы в размере 41,4 млрд. рублей, расходы – 36,4 млрд. рублей, в 2019 году – 44,2 млрд. и 42,5 млрд. рублей соответственно.

Основными доходными источниками бюджета останутся поступления от НДФЛ, налогов на прибыль и на имущество, акцизов по подакцизным товарам. При формировании расходной части все ресурсы были сконцентрированы на решении наиболее важных задач.

– В непростых экономических условиях мы не только сохранили все оказываемые меры социальной поддержки, но и предусмотрели ежегодную их индексацию на 4 процента. Кроме того, проиндексированы на 4 процента выплаты на компенсацию стоимости коммунальных услуг, – обратила внимание Марина Наумова.

Министр сообщила также, что впервые сформировано отдельное приложение к проекту закона о региональном бюджете – так называемый «детский» бюджет, который аккумулирует все расходы, направляемые на государственную поддержку семей и детей. Объем этих средств в 2017 году составит 12,4 млрд. рублей.

Что касается программных расходов, 10,9 млрд. рублей в 2017 году будет направлено на программу развития образования, 6,8 млрд. рублей – на социальную защиту и поддер­жку населения, 6 млрд. рублей – на развитие здравоохранения, 1 млрд. рублей – на развитие физической культуры и спорта, 737 млн. рублей – на культуру и туризм. На социальное и экономическое развитие населенных пунктов предусмотрено 394 млн. рублей, на развитие АПК – 1,8 млрд. рублей.

Участники слушаний задали докладчикам вопросы. Председатель областного союза организаций профсоюзов Инна Калашникова интересовалась планами по строительству новых школ.

Все меры поддержки сохранятся

Как пояснила Марина Наумова, в 2017 году заложено 303 млн. рублей на завершение строительства школ в пос. Октябрьский Пронского района и в микрорайоне ДПР-5 г. Рязани. Предусмотрен также капитальный ремонт школ в Кораблине и Сасове. Выделение указанной суммы позволит привлечь в качестве компенсации дополнительные средства из федерального бюджета, которые пойдут на строительство новых школ. В планах – школа в селе Плахино Захаровского района, в г. Рязани и в пос. Александро-Невский.

Тему экологии и охраны окружающей среды затронула заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Лариса Максимова. По словам Марины Наумовой, в областном бюджете заложены средства на капитальный ремонт гидроузла на р. Лыбедь г. Рязани, на завершение реабилитации Рюминского пруда, на инженерные изыскания для строительства полигона по захоронению отходов Скопинского гидрометаллургического завода.

Председатель молодежного парламента при областной Думе Дарья Попкова спросила, какие средства предусмотрены на реализацию майских указов Президента РФ. В бюджете региона под эти цели, как оказалось, зарезервировано 503 млн. рублей. Кроме того, ожидается 344 млн. рублей дотаций из федерального бюджета на сбалансированность – они также будут направлены на исполнение президентских указов.

Прозвучали также вопросы о поддержке малого и среднего предпринимательства, материнства и детства, некоммерческих организаций. Глава Кадомского района Александр Кочетков задал вопрос о газификации и водоснабжении сельских населенных пунктов. В ответ услышал, что, помимо средств, заложенных в соответствующих программах, 23 млн. рублей выделено по программе модернизации ЖКХ на установку систем водоочистки.

По итогам публичных слушаний будут сформированы поправки в проект бюджета. Во втором, окончательном чтении документ планируется принять на заседании регионального парламента 15 декабря.