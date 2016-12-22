Жилой дом и квартира в многоэтажке повреждены огнем в двух районах Рязанской области

Во время пожаров люди не пострадали

О пожаре в жилом деревянном доме в скопинском селе Павелец стало известно вчера в половине седьмого вечера. Возгорание тушили 9 человек личного состава Государственной противопожарной службы и 3 человека добровольной пожарной дружины села. Было задействовано 4 пожарных автомобиля.

Случившийся вчера же ближе к одиннадцати часам вечера пожар в городе Рыбное повредил одну из квартир в кирпичном трехэтажном доме. Тушили пожар 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Причины пожаров и ущерб устанавливаются.

Источник: сайт главного управления МЧС России по Рязанской области