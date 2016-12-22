Утром в Рязанской области иномарка столкнулась с грузовиком

Пострадали люди

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 09.35 на пульт дежурного «01» поступила информация о ДТП, которое произошло на 256-м километре трассы М-6 «Каспий» в Скопинском районе. По уточненной информации, произошло столкновение автомобилей «Фольксваген» и «МАN». Имеются пострадавшие.

На ликвидацию последствий ДТП выезжал 1 пожарный автомобиль, 3 человека личного состава Государственной противопожарной службы.