Полиция сообщила подробности ДТП в Рязанской области: пять человек погибли

Как сообщает сайт УМВД России по области, сегодня примерно в 09.30 в Скопинском районе на автодороге Москва-Астрахань произошло ДТП с участием автомобиля «Фольксваген» и грузовика «МAN».

Авария произошла в районе 268 километра автодороги Москва-Астрахань. На место немедленно выехали сотрудники полиции. Было установлено, что автомобиль «Фольксваген» двигался со стороны Москвы и совершил столкновение с грузовиком «МAN». По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением и машину вынесло на полосу встречного движения, где легковушка столкнулась с грузовиком. Легковой автомобиль и грузовик с госномерами соседнего региона.

На данный момент сообщается, что погибли пять человек - водитель и пассажиры автомобиля «Фольксваген». На месте аварии работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП уточняются.