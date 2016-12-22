Ночью с улиц и дорог Рязани вывезли 1 775 кубометров снега

Как сообщает сайт администрации города, сегодня в ночь специалисты убирали снег с Первомайского проспекта, улиц Ленина, Соборной, Свободы, Радищева, Семинарской, Горького, Дзержинского. В уборке проезжих частей дорог города были заняты 76 единиц техники. Вывезено 1 775 куб.м снега.

Сегодня в городе убирают снег с тротуаров, остановок общественного транспорта. Также уборка проводится в парках и скверах. В работе задействовано 4 трактора, 4 погрузчика, 10 самосвалов, привлечены более 200 работников дирекции благоустройства города.