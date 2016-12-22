Опыт Рязанской области в сохранении народных художественных промыслов отмечен участниками международного ремесленного конгресса

На международном культурном форуме, который состоялся в Санкт-Петербурге, обсуждались вопросы дальнейшего развития сферы культуры, в том числе кинематографии, театрального и музыкального искусства, литературы. В состав рязанской делегации, возглавил которую министр культуры и туризма региона Виталий Попов, вошли руководители ряда учреждений культуры региона. В рамках форума состоялись пленарные заседания, конференции, симпозиумы, семинары, дискуссии, лекции, работали тематические секции, прошли заседания «круглых столов», презентации и мастер-классы.

Одним из центральных событий форума стал международный ремесленный конгресс, где шла речь о сохранении народных художественных промыслов. В качестве положительного примера был, в частности, отмечен опыт работы Рязанской области. Серьезным импульсом для развития ремесел в регионе стало создание в 2014 году Скопинского центра народных художественных промыслов. На базе учреждения организована работа мастеров традиционных для Рязанского края направлений, таких как Скопинская керамика, Михайловское кружево, Кадомский вениз, работают экспозиции, проходят мероприятия для туристов.

Участники форума обсуждали и вопросы повышения конкурентоспособности российских регионов на российском и международном туристском рынках. В Рязанской области активно проводится работа по развитию маршрутов внутреннего туризма, созданию новых программ и объектов показа. В текущем году экскурсионный маршрут региона «Дом с мезонином: гнездо семьи и рода» был включен в перечень брендовых маршрутов России. Он предусматривает посещение музея-заповедника С.А. Есенина, историко-архитектурного музея-заповедника «Рязанский Кремль», мемориальной усадьбы академика И.П. Павлова, дома-музея И.П. Пожалостина. В программу включен также осмотр других достопримечательностей Рязани.

Кроме того, на форуме была отмечена успешная реализация в Рязанской области проекта по созданию кинозалов в г. Сасово и в г. Касимове.

Источник: сайт правительства Рязанской области