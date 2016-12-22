В Рязани бывший полицейский пойдет под суд за мошенничество в особо крупном размере

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего старшего следователя одного из районных отделов следственного управления при УМВД России по городу Рязани. Мужчину обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения, совершенное в крупном и особо крупном размерах).

По версии следствия, в августе 2014 года обвиняемый пообещал гражданину, занимающемуся незаконной реализацией алкогольной продукции в Рязани, помочь избежать установленной законом ответственности за это нарушение. Для этого гражданин должен был передавать полицейскому ежемесячно 70 тысяч рублей, которые якобы предназначались сотрудникам районного отдела полиции. Передавать деньги злоумышленник никому не собирался и деньги, которые он с сентября 2014 года по июль 2015 года ежемесячно получал от нарушителя, оставлял себе. Так он получил 770 тысяч рублей. В прошлом году нарушитель открыл еще одну точку по незаконной реализации алкоголя и полицейский увеличил размер ежемесячного платежа. В августе - октябре прошлого года он получил еще 300 тысяч рублей.

28 декабря 2015 года мужчина получил очередную часть взятки в размере 100 тысяч рублей и был задержан оперативными сотрудниками региональных управлений ФСБ и МВД России.

Кроме того, в ходе следствия установлено, что в указанный период времени обвиняемый получил от этого же гражданина под предлогом передачи уполномоченным сотрудникам полиции еще 150 тысяч рублей за устранение конкурента, также занимавшегося незаконной реализацией алкогольной продукции. В действительности данную денежную сумму он передавать никому не намеревался и присвоил ее.

Обвиняемый вину в инкриминируемых ему преступных эпизодах не признал. Вместе с тем, следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения заместителем прокурора области обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.