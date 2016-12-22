В ДТП в Рязанской области погибла жительница Тамбовской области
Сегодня в 10.50 в Михайловском районе на 191-м километре автодороги М-6 «Каспий» автомобиль «Киа» столкнулся с грузовиком «Хендай». Водитель «Киа» - 38-летняя жительница Тамбовской области - погибла.
Как сообщает сайт УМВД России по области, автомобиль «Киа» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком, за рулем которого был 58-летний рязанец.
На месте аварии работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.
22 декабря 2016