В ДТП в Рязанской области погибла жительница Тамбовской области

Сегодня в 10.50 в Михайловском районе на 191-м километре автодороги М-6 «Каспий» автомобиль «Киа» столкнулся с грузовиком «Хендай». Водитель «Киа» - 38-летняя жительница Тамбовской области - погибла.

Как сообщает сайт УМВД России по области, автомобиль «Киа» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком, за рулем которого был 58-летний рязанец.

На месте аварии работают сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия уточняются.